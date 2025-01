L'obstacle des YouTubers Charles et Mélanie pour Red Bull Ibiza Royale

Red Bull Ibiza Royale Préparez-vous pour la course d'obstacles la plus folle au château d’Ibiza ! En équipes mixtes de deux, testez votre vitesse, force, équilibre et réflexes avec des défis inédits.

Red Bull Ibiza Royale, c’est une course d'obstacles folle au sommet du château d'Ibiza. Tout le monde peut y participer, et chaque obstacle est conçu par un athlète ou un créateur de contenu. L'un des passages les plus complexes et spectaculaires est l'œuvre de Charles Poujade et Mélanie Buffetaud . Les youtubeurs français, adeptes de parkour, sont connus sous le nom de Charles et Mélanie sur la plateforme.