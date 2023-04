Retour sur Red Bull Infinite Lines à Avoriaz

C’est sur la Combe du Fornet - une face d'Avoriaz perchée à plus de 2000 mètres d’altitude - que 24 skieurs et snowboardeurs (8 skieurs, 4 skieuses, 8 snowboardeurs, 4 snowboardeuses) parmi les plus créatifs de leur génération ont participé à Red Bull Infinite Lines les 28 et 29 mars 2023.

L'occasion pour eux d'exprimer l'immense variété de leur talent sur une infinité de lignes offertes par un terrain de jeu mêlant obstacles aériens naturels et modules de neige type freestyles shapés pour l'occasion, comme des kickers, des step up, des tables ou encore un module Prada Linea Rossa particulièrement technique. Un contest à la fois joueur et exigeant, donc.

Parés comme jamais © Gregoire Sigaud/Red Bull Content Pool

Le pari ? Rassembler et départager des athlètes aux profils sportifs différents mais bien accueillis par de fortes chutes de neige et une météo parfaite lors de la première journée de compétition. Qu'ils/elles viennent du backcountry, du Big Air, du slopestyle ou encore du halfpipe, les participant(e)s ont ainsi pu exploiter la combe dans ses moindres recoins et sortir de leur zone de confort pour envoyer des runs aussi intenses qu'inattendus. Avec, évidemment, beaucoup de plaisir à la clé.

À noter : la météo compliquée du 29 mars n'a toutefois pas permis la tenue des runs de finale. Les finalistes ont donc été départagés par les six juges de l'évènement (3 pour le ski et 3 pour le snowboard) sur le meilleur de leurs deux derniers runs.

Thibault Magnin dans ses oeuvres © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool Yuki Kadano s'envole © Morgan Bodet/La Clef Production/Red Bull Content Pool Pique-nique perché © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool Alex Hall au sommet © Morgan Bodet/La Clef Production/Red Bull Content Pool Lucie Silvestre en action © Morgan Bodet/La Clef Production/Red Bull Content Pool Seb Konijnenberg en (très) Haute-Savoie © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool

01 Ski hommes : Thibault Magnin au-dessus du lot

Si le niveau de cette édition 2023 de Red Bull Infinite Lines était particulièrement relevé, deux skieurs ont malgré tout réussi à tirer leurs épingles du jeu. L'Espagnol Thibault Magnin a ainsi livré des runs ultra-engagés et d'une incroyable efficacité - assortis d'un double backflip sur pas moins de 20 mètres - qui ont convaincu des juges pourtant également impressionnés par les runs créatifs et fluides de l'Américain Alex Hall de lui décerner la victoire. L'autre Américain Colby Stevenson , quant à lui, prend la troisième place avec une prestation solide et pleine d'amplitude.

À noter : la créativité du Français Jules Bonnaire a été récompensée par un prix spécial remis par Prada Linea Rossa.

LE PODIUM SKI HOMMES 1. Thibault Magnin (ESP) 2. Alex Hall (USA) 3. Colby Stevenson (USA)

Alex Hall, Thibault Magnin et Colby Stevenson © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool

02 Ski femmes : la reine Oldham au sommet

Megan Oldham est tout simplement l'une des meilleures skieuses du monde. Vice-championne du monde en titre en slopestyle et championne des derniers X Games en slopestyle et en big air, la Canadienne a une nouvelle fois fait parler son talent sur un contest qui faisait la part belle à la polyvalence. Si toutes les skieuses ont ainsi proposé un niveau de ride assez homogène, Megan a pu compter sur un bel engagement et l'amplitude de tricks parfaitement replaqués pour devancer au classement la Néo-Zélandaise Ruby Andrews et l'autre Canadienne Olivia Asselin .

LE PODIUM SKI FEMMES 1. Megan Oldham (CAN) 2. Ruby Andrews (NZL) 3. Olivia Asselin (CAN)

Ruby Andrews et Meghan Oldham © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool

03 Snowboard hommes : la surprise Kadano

Conditions météo particulière et kickers en poudreuse obligent, le contest de snowboard semblait également taillé pour les riders polyvalents. C'est ainsi que le Japonais Yuki Kadano , ex-spécialiste du slopestyle reconverti dans la vidéo et le backcountry, a pu créer la surprise et l'emporter, alors même que le jeune Norvégien Marcus Kleveland partait favori. Les deux autres hommes du podium ? Vlad Khadarin , auteur d'un run stratosphérique agrémenté d'un backside 720 melon et l'Allemand Elias Elhardt , troisième. “C’était un contest incroyablement joueur, où la créativité était sollicitée à chaque instant." a expliqué ce dernier après l'event. "Les options de lignes étaient si nombreuses que nous pouvions nous laisser aller à un maximum de spontanéité."

LE PODIUM SNOWBOARD HOMMES 1. Yuki Kadano (JPN) 2. Vlad Khadarin (RUS) 3. Elias Elhardt (ALL)

Vlad Khadarin, Yuki Kadano et Elias Elhardt © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool

04 Snowboard femmes : Celia Petrig à l'honneur

Parce que trois d'entre elles étaient des spécialistes du slopestyle, Red Bull Infinite Lines a poussé les snowboardeuses dans leurs retranchements cette année. Mais la Suissesse Celia Petrig , récemment convertie au backcountry également, a ainsi pu exploiter la majorité des modules et décrocher la victoires grâce à des runs simples et efficaces. Elle s'impose devant la jeune Française Lucie Silvestre et l'Américaine Julia Marino , gênée par une blessure à la cheville contractée pendant les entraînements.

LE PODIUM SNOWBOARD FEMMES 1. Celia Petrig (SUI) 2. Lucie Silvestre (FRA) 3. Julia Marino (USA)

Lucie Silvestre et Celia Petrig © Teddy Morellec/La Clef Production/Red Bull Content Pool

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !