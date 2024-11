Voici les conditions météo idéales pour le Red Bull King of the Air

Red Bull King of the Air 2023 Red Bull King of the Air fête son onzième anniversaire cette année au Cap, en Afrique du Sud. 18 des meilleurs kiteboarders de la planète s'y affronteront pour le titre mondial.

la compétition de kitesurf big air la plus badass du monde s'est ouverte le 23 novembre. La fenêtre météo ? Eh oui, pour profiter du big air, il faut un vent qui soit à la hauteur. Et ce n'est pas si simple que ça à obtenir. On fait le point.

10 years of Red Bull King of the Air Check out what has happened over the past 10 years at Red Bull King of the Air.

"Il n'y a pas de limite minimale de vitesse du vent pour donner le "go" à l'événement", explique Sergio Cantagalli, directeur sportif du Red Bull King of the Air. L'équipe est plutôt à la recherche des conditions adéquates et durables pour que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. La décision ultime revient au directeur du concours, Olaf van Tol.

"La ville du Cap est située à l'est de ce système anticyclonique. Pour la faire simple : le flux d'air va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone et forme la base de l'alizé du sud-est qui souffle pendant l'été. Tout cela donne un air sec et plus dense, synonyme de temps ensoleillé." dit Pike.

