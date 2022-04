Red Bull Hub : Dancefloor principal du Red Bull Lausanne Unlocked © Fanny Pillonel

Lorsque une dizaine de spots emblématiques de la capitale olympique se réunissent au sein du mythique Lausanne Palace, il en résulte trois nuits ainsi qu’un après-midi de festival réunissant des milliers de personnes (et accessoirement une billetterie rapidement sold out). L’établissement du centre-ville s’est bien vite transformé en fête inoubliable de jeudi 21 à dimanche 24 avril. Influenceuse et célèbre voix de radio, la suissesse Marion Kaelin s’est jointe aux festivités durant 48 heures, l’occasion pour cette dernière de nous raconter les moments forts de son expérience. Session récap’ d’un évènement hors du commun.

01 Vendredi 22 avril

19h00 :

« Je débarque au palace, tout aussi impatiente qu’intriguée à l’idée de découvrir ce que le Red Bull Lausanne Unlocked 2022 nous réserve comme surprises ! Après avoir posé mes affaires dans l’une des superbes suites de l’hôtel, me voilà parée pour l’aventure ! »

19h30 :

« Les choses sérieuses commencent ! Direction le hall d’entrée, tickets en main, prêts à être scannés. En suivant le parcours, je me retrouve rapidement dans une immense pièce : Le Red Bull Hub. Rien de tel qu’un cocktail Ginger Smash pour débuter la soirée. J’ai continué mon escapade jusqu’au spot de L’Epis Taff’, histoire de déguster leurs fameuses tartines au tartare de bœuf. Spoiler : Je me suis régalée ! »

21h00 :

« Après une pause gustative bien méritée, je vais explorer les moindres recoins du palace. Mon itinéraire me mène au Cali et son ambiance exotique inimitable, ainsi que le Barberousse, bar incontournable en matière de rhum. Après quelques temps, me voici de retour au Red Bull Hub, sur le dancefloor cette fois-ci, pour assister aux sets de DJ Bazooka, DJ Ronfa et DJ Green Giant. »

Dj Green Giant au Red Bull Hub © Fanny Pillonel

22h30 :

« Comme son nom l’indique, le Red Bull Lausanne Unlocked 2022 recèle de lieux à déverrouiller. J’ai reçu un mystérieux jeu de clés, j’ai donc passé une bonne partie de la soirée à trouver à quoi il pouvait bien me servir ! L’une d’elle m’a permis d’ouvrir la salle mystère du plus vieux cabaret de Lausanne, Le Brummel afin d’assister à un show exclusif, ponctué par des passages de stand-up !»

Trouver son chemin au Red Bull Lausanne Unlocked © Marion Kaelin

23h30 :

« À force de sillonner les couloirs du palace, j’ai découvert totalement par hasard la grande salle du D! Club, plutôt bien cachée je dois l’avouer. L’occasion d’écouter l’artiste milanais Ivory ainsi que le lausannois ENØS. »

00h00 :

« C’est déjà l’heure d’aller dormir, une matinale radio m’attend dès 8 heures du matin le lendemain ! »

02 Samedi 23 avril

21h00 :

« Suite à une folle journée de travail, je m’apprête à sortir de nouveau au Red Bull Lausanne Unlocked 2022, bien décidée à débusquer d’autres pièces secrètes. Après un second passage à l’Epis Taff pour savourer des super hot dogs vaudois cette fois-ci, session customisation de sneakers chez Sole Savaz. Mes nike blanches sont désormais uniques avec leur joli design jaune et bleu ! Avec un peu de chance, j’aurais même pu remporter une paire de légendaires Jordan via un tirage au sort ! »

Sneakers customisée sur place. © Marion Kaelin

22h00 :

« Un autre spot à rapidement attiré mon attention, l’espace gaming Fragbox. Je n’ai pas vu le temps passer au rythme des parties de Mario Kart et de l’ambiance résolument rock du bar Le Lapin Vert. Même si j’ai trouvé le concept de l’Ethno Tattoo vraiment original je n’ai pas été assez téméraire pour me lancer dans la réalisation d’un flash…alors quand on m’a proposé un tatouage temporaire, je me suis dit qu’un motif ananas sur le poignet m’irait à ravir ! »

23h00 :

« Je file au Red Bull Hub écouter le DJ Set de Ngoc Lan, tout en profitant des super cocktails Organics. Le fait de proposer des protège-verres est une excellente idée je trouve, cela rend la soirée encore plus safe. » Par la suite j’enchaine avec un line-up afro spécialement concocté par le Hype Club : Boukantier, Kali et Kemuel au Caveau ! »

01h30 :

« La soirée touche à sa fin, un dernier verre au Barberousse s’impose (mon coup de cœur du week-end) avant de rentrer dormir et surtout de repartir de cet emblématique hôtel des souvenirs plein la tête ! »

Marion n’a pas été la seule personne à avoir vécu un week-end utopique, le Red Bull Lausanne Unlocked 2022 a en effet attiré plus de 4000 curieux en l’espace de quatre jours, dévalisant le site de prévente en ligne des tickets. Pour les retardataires, 100 billets étaient disponibles le jour même au palace, premier arrivé premier servi ! Au total, l’évènement a duré plus de 26 heures, réunissant la double crème de la vie nocturne et culturelle helvétique. Un bilan remarquable pour une première édition lausannoise dans la lignée de celle organisée à Bâle en novembre 2021, et qui ne sera sûrement pas la dernière !