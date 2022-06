Red Bull My Sounds avec... Santo

Mise à jour toutes les trois semaines sur Spotify, la nouvelle playlist Red Bull My Sounds laisse carte blanche à un artiste hip-hop suisse dans le choix de ses tracks. Au programme : trois morceaux que Santo aurait aimé produire, trois rappeurs avec qui il aimerait collaborer, les trois artistes suisses à qui il prédit un bel avenir, ses trois productions phares, trois titres qui l’ont influencé plus jeune et enfin, ses trois samples préférés. Sélection.

Parmi les sons que le beatmaker lausannois cite on retrouve un instrumental énervé avec CuBeatz et Tay Keith aux commandes, une dinguerie du prophète Kanye et enfin, le bien nommé Family Ties, banger signé Cardo qui réunit Baby et Kendrick Lamar : « Avec Family Ties ce que j’ai vraiment kiffé c’est l’énergie que le morceau dégage dès les premières secondes. La prod’ est hyper simple, épurée mais cependant super efficace. Le beat switch à la fin et l’apparition de Kendrick, ça c’est le petit bonus qui fait plaisir. »

Un jeune rookie trosho, une artiste badass et un sublime lyriciste en somme : « Ce sont tous les trois des artistes qui ont commencé leur carrière relativement jeunes, de ce fait ils ont acquis d’expérience et ils savent où ils veulent se diriger artistiquement parlant. Chacun à son propre rythme de croisière mais ils ont tous en commun une fibre créative certaine, et ils m’impressionnent aussi bien en studio qu’en live. Ils ont le potentiel pour percer hors frontières. »

