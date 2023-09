Red Bull Pool Clash: Behind the Scenes avec le directeur sportif Miky Picon

Miky Picon: L'effort physique en wave pool est différent de celui de l'océan. Tu as tendance à surfer plus de vagues, mais tu gardes toujours la tête hors de l'eau. Dès que tu surfes plusieurs heures d'affilée, tu as cependant besoin de beaucoup d'énergie, car chaque session est un véritable entraînement. Dans des conditions simples, la même session en mer est beaucoup moins fatigante, sauf si tu tombes sur un jour avec de plus grosses vagues et du courant. Il peut alors être difficile pour un(e) surfeur(se) amateur(e) d'atteindre le pic. Cet obstacle n'existe pas dans le Wave Pool. Tu sais que tu peux toujours revenir au pic et que tu auras tes vagues et ta chance. Le facteur d'incertitude et d'imprévisibilité est donc beaucoup moins important dans la piscine de vagues que dans l'océan.