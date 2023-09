Red Bull Pool Clash : C’est ça le surf dans les Alpes !

Red Bull Pool Clash Premier Red Bull Pool Clash en Europe : Les meilleurs surfeurs amateurs, hommes et femmes, célèbrent le surf en wavepool avec un format amusant et innovant.

Le Red Bull Pool Clash a proposé un format de compétition captivant pour les catégories masculine et féminine. Les qualifications du samedi ont débuté par une session d'entraînement libre, suivie du Round 1 - Qualifying Jam Session, où 60 participants masculins et 18 participantes féminines ont rivalisé pour se qualifier. Les meilleurs hommes ont ensuite progressé vers le Round 2 - Qualifying Jam Session, ne gardant que les 30 meilleurs. Le dimanche a été réservé aux finales avec les quarts de finale, les demi-finales et les finales, où les surfeurs et surfeuses se sont affrontés en face à face pour décrocher la victoire.

