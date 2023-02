Comment Oracle Red Bull Racing a décroché le titre des constructeurs

Le titre des constructeurs 2022 est d'autant plus appréciable que l'équipe - qui l'avait remporté quatre fois au cours de ses neuf premières saisons en F1 - ne l'avait pas décroché lors des huit dernières. Et il ne s'agissait du plus simple à aller chercher, année de changement de réglementation oblige. Pas facile de se concentrer à la fois sur le présent et le futur de la discipline...