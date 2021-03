Quand Red Bull Racing s'engage pour le climat

Red Bull Racing annonce "NO BULL" , une campagne de développement durable

Les principaux objectifs de durabilité ont été identifiés à la suite d'une étude de trois ans sur l'empreinte carbone

Objectif : réduction des émissions de Red Bull Racing de 5000 tonnes de CO2 en 2021

Partenariat avec Gold Standard pour compenser de manière responsable les émissions de carbone inévitables

No Bull

Notre projet "NO BULL" vise non seulement à fixer et à atteindre des objectifs ambitieux pour notre équipe, mais aussi à informer le monde extérieur des nombreux défis à relever.

La ligne à suivre est claire : réduire les émissions de CO2, les déchets et augmenter notre efficacité. Mais nous mentirions si nous disions que nous sommes des experts et que cette mission est simple...

Chaque reportage télé qui évoque le réchauffement climatique est accompagné d'images d'avions qui décollent et de voitures bloquées dans la circulation. Une optique qui, à première vue, ne semble pas particulièrement bonne pour l'industrie de la Formule 1 , dont le cœur de métier consiste justement à parcourir le monde en avion pour faire la course dans les voitures les plus rapides du monde. Mais les objectifs de durabilité et la Formule 1 ne sont pas antinomiques pour autant...

Nous sommes une industrie fermement ancrée dans les sciences, axée sur l'analyse des données et la recherche d'efficacité dans tous les domaines. Faisant appel à certains des esprits les plus brillants de l'ingénierie, elle est pionnière dans l'utilisation de matériaux légers et utilise les moteurs les plus efficaces au monde. Grâce au travail acharné des équipementiers, les moteurs hybrides de la F1 ne produisent que 2% des émissions de carbone de la F1 .

Mais les émissions de CO2 de nos voitures sur les circuits ne sont que la partie visible de l'iceberg et nous devions identifier les principaux domaines contribuant à notre empreinte carbone.

Les bottes de Max Verstappen au Grand Prix de F1 d'Émilie-Romagne 2020 © Getty Images

Faire appel à des experts

Jusqu'à présent, nous sommes restés relativement silencieux sur le sujet de la durabilité, mais pour de bonnes raisons. Pour rendre toute entreprise plus verte, mieux vaut agir que de se contenter de belles paroles. Et nous avons un plan.

En 2018, nous avons fait réaliser une étude sur l'empreinte carbone par des experts externes afin d'identifier les domaines de notre activité où les émissions de carbone pouvaient être réduites le plus efficacement, afin de créer une stratégie clairement définie.

L'étude a montré qu'en 2019, Red Bull Racing a produit environ 17 000 tonnes de CO2 réparties de cette façon :

48% Infrastructures

37% Voyages

8% Transport

7% Courses

Malgré les changements apportés aux calendriers 2020/2021 de la F1 , qui ont eu un impact direct sur nos émissions globales, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour atteindre un statut de neutralité carbone pour la saison 2020, réduire les émissions de carbone de l'écuries de 5000 tonnes en 2021 et compenser de manière responsable nos émissions de carbone actuellement inévitables, grâce à un partenariat avec Gold Standard .

Comme environ 50% de notre empreinte carbone est due à l'activité de même la Formule 1 , nous soutenons pleinement la campagne à long terme "Countdown To Zero" de la F1 , mais nous devons également trouver un moyen de nous attaquer à ces émissions.

La compensation carbone responsable étant un objectif immédiatement réalisable, nous avons conclu un partenariat avec Gold Standard . Ce n'est un secret pour personne, le marché de la compensation carbone n'est pas toujours très clair, et il existe des crédits carbone qui n'ont pas l'impact climatique promis. Et nous pensons que si cela doit être fait, il faut que ce soit bien fait. C'est pourquoi nous avons fait des recherches et nous sommes associés aux meilleurs dans ce domaine.

Créé en 2003, le programme Gold Standard permet aux entreprises non seulement de réduire les émissions de carbone au-delà de leurs frontières, mais aussi de s'attaquer à certains des plus grands obstacles au développement durable mondial, notamment la réduction de la pauvreté, l'accès à l'énergie et à l'eau et la conservation des écosystèmes naturels.

Nous travaillons avec Gold Standard pour compenser de manière responsable les émissions de carbone telles que les vols, les transports de matériel et les opérations de production qui sont actuellement inévitables. Oui, nous travaillons à réduire davantage ces émissions. Oui, nous allons poursuivre notre surveillance et identifier toutes les possibilités d'amélioration. Mais nous ne nous cachons pas derrière ça.

Après avoir pris des mesures pour réduire nos émissions actuellement indispensables, notre attention se porte sur les 48 % de notre empreinte carbone dont nous sommes directement responsables. Notre usine de Milton Keynes et notre comité "NO BULL" ont travaillé dur.

L'usine de Red Bull Racing à Milton Keynes © Red Bull Racing

Notre engagement pour réduire notre impact

Depuis octobre 2020, toute notre électricité sur site provient de sources renouvelables, grâce à un passage massif à un tarif d'énergie verte

Politique zéro déchet de fabrication à la décharge

Mise en œuvre de techniques de construction intelligentes sur notre campus et modernisation des anciennes structures

La chaleur résiduelle des opérations de fabrication est captée et utilisée pour chauffer l'usine

Plan de voyage vert à Milton Keynes pour inciter les marcheurs, les cyclistes et les covoitureurs

Nous avons considérablement réduit les plastiques à usage unique dans notre usine et sur les circuits. Bien que les progrès aient été ralentis par la pandémie, nous nous sommes engagés à les éliminer totalement.

Nous soutenons pleinement l'initiative "Countdown to Zero" de la F1 et nous avons tous un rôle à jouer pour minimiser notre impact sur l'environnement. Christian Horner OBE

"Nous soutenons pleinement l'initiative "Countdown to Zero" de la F1 et nous avons tous un rôle à jouer pour minimiser notre impact sur l'environnement", a déclaré Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull Racing. "Nous avons pris le temps d'analyser notre équipe avant de nous lancer dans notre initiative "NO BULL". Nous avons pour objectif d'être ouverts et de dévoiler notre empreinte carbone afin de fournir un récit de notre parcours, y compris sur les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entreprise. Notre partenariat avec Gold Standard fait partie d'une stratégie et d'un changement de mentalité en constante évolution, dans lesquels nous nous engagerons avec la même énergie que pour nos courses".

Nous saluons l'engagement de Red Bull Racing à mesurer et à dévoiler son impact climatique, à élaborer un plan pour le réduire et à assumer la responsabilité de ses émissions restantes en cours de route. Margaret Kim

"Pour atteindre la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle, il est urgent que chaque entreprise commence son processus de décarbonisation, en particulier dans les secteurs les plus difficiles comme l'aviation ou l'automobile", a de son côté déclaré Margaret Kim, PDG de Gold Standard. "Nous saluons l'engagement de Red Bull Racing à mesurer et à dévoiler son impact sur le climat, à élaborer un plan pour le réduire et à assumer la responsabilité de ses émissions restantes grâce à des crédits carbone à fort impact comme ceux que nous certifions au Gold Standard".

Ce n'est que le début de l'histoire. Plus tard, nous offrirons à nos partenaires, invités et fans la possibilité de s'engager avec l'équipe. Pour se rendre à une course ou de nous rendre visite à l'usine, ils pourront notamment choisir un projet certifié Gold Standard pour rendre leur voyage neutre en carbone.

Nous pouvons faire plus, et nous le ferons. Il s'agit d'un engagement sans limite de temps, qui met à l'épreuve à la fois notre état d'esprit et nos prouesses techniques, deux choses dans lesquelles une écurie de F1 doit exceller.