13 ans après, Cam Zink de retour au sommet de Red Bull Rampage

Red Bull Rampage Pour sa 22e année d'existence, le plus gros événement de freeride en montagne rassemble une nouvelle fois les meilleurs riders du globe - avec notre Tommy G - sur les terrains les plus difficiles.

a fait son retour ce 13 octobre pour sa 17e édition. Et chaque année, on a l’impression que cette compétition hors-norme redéfinit les limites du possible en VTT freeride. Au sommet de la hiérarchie, on retrouve cette fois-ci une légende de l’épreuve de l’Utah : Cam Zink. L’Américain a obtenu le score vertigineux de 95 lors de son second run, impressionnant les juges avec un Backflip massif sur un Oakley Sender revisité. Il remporte sa seconde victoire après celle de 2010.