Décortiquer les vélos du Red Bull Rampage

La communauté du vélo de montagne considère le Red Bull Rampage comme le Super Bowl du vélo de montagne, et les vélos eux-mêmes semblent peints et stylisés pour le spectacle de la mi-temps. Chaque année, l'événement attire des cadres personnalisés dignes d'une galerie. Les compétitions précédentes ont vu des cadres de vélo revêtus de rayures zébrées, de couchers de soleil sur l'océan et d'autocollants d'avions rétro. Ces montures sont parsemées de détails propres aux cyclistes. En y regardant de plus près, il est possible de trouver des marques de décompte pour les compétitions totales de Rampage, des paroles de chansons et d'autres œufs de Pâques qui seraient autrement passés inaperçus. Tout comme les montures exposées chaque année, les vélos sont le reflet de la créativité et du style de chaque athlète.