Voici ce qui différencie un vélo Red Bull Rampage d'un VTT normal.

Si tu as regardé des photos ou des vidéos de Red Bull Rampage , tu sais que les riders ne vont pas très loin avec un vélo normal. Il faut des caractéristiques supplémentaires et des modifications, et il faut un art de l'ingénierie sophistiqué qui n'a rien à envier à l'intensité de la technique du MotoGP™ et de la Formule 1.

Nous nous sommes rendus dans les fosses pour découvrir ce qui différencie un vélo Rampage d'un VTT DH régulier - et une configuration spécifique est aussi amèrement nécessaire. Aucun vélo au monde n'est naturellement conçu pour le Rampage , car les pièces se cassent plus rapidement en raison des exigences. Avant que l'événement n'ouvre ses portes, de nouveaux composants sont essentiels.

Jaxson Riddle rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Une précision maximale est essentielle pour les athlètes du Red Bull Rampage. Un détail, comme la mauvaise pression des pneus, peut faire la différence entre un 360 géant et un crash brutal. Pour atteindre cette précision, d'innombrables facteurs sont déterminants, y compris la performance des motos. Les vélos de Rampage sont en principe toujours des VTT, c'est-à-dire le cadre, la suspension, les freins et les roues. Cependant, chaque composant et détail, aussi petit soit-il, est adapté avec précision aux conditions inhospitalières du désert vallonné de Virgin, Utah. Voici quelques-unes des différences les plus importantes par rapport à un VTT ordinaire, qui permettent aux athlètes intrépides de sortir indemnes de ce qui est probablement le parcours de VTT le plus difficile au monde.

01 Type de vélo

La part de mastodonte des VTT au Red Bull Rampage est représentée par les vélos de descente. Et ce n'est pas sans raison, car les vélos de descente ont un but principal : descendre le plus vite possible.

Carson Storch rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Garth Milan / Red Bull Content Pool

La caractéristique la plus remarquable d'un vélo de descente est sans aucun doute la suspension. Par rapport à un vélo de cross-country avec un débattement de 100 à 120 mm, les machines de descente ont un débattement de 200 mm. De plus, les ingénieurs peuvent se concentrer entièrement sur le facteur downhill lors de la conception du cadre, puisque la Rampage ne monte pas. Par exemple, l'angle du tube de direction est plus plat, ce qui permet aux coureurs d'être assis plus en arrière et d'avoir plus de stabilité sur la selle. On cherche en vain des fioritures supplémentaires sur les vélos, comme des tiges de selle abaissables ou des porte-bidons. Au lieu de cela, les ingénieurs utilisent l'espace supplémentaire sur le cadre pour être créatifs dans le placement des amortisseurs, ce qui donne aux vélos de DH leur caractère unique.

02 Suspension

Brandon Semenuk's custom-painted bike at Red Bull Rampage 2022 © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool

Les vélos de descente sont bien sûr un peu la matière première pour les constructions Rampage, car la version standard d'un vélo DH est loin d'être suffisante pour résister au terrain brutal de l'Utah. Les riders de la Rampage doivent donc faire des ajustements essentiels pour s'assurer que le matériel ne se brise pas en mille morceaux au premier saut. Il faut amortir les coups durs des drops massifs. Le travail de pédale passe au second plan, la force gravitationnelle s'en charge en grande partie.

En règle générale, une suspension souple offre plus de traction sur les terrains raides et meubles. Inversement, une suspension plus dure aide à démarrer les sauts. Le dilemme de la Rampage est que les athlètes ont à la fois un terrain escarpé et des sauts massifs et des caractéristiques à surmonter. Cependant, la plupart des athlètes de la Rampage ont tendance à choisir une suspension plus rigide, car il s'agit moins de compenser les petites irrégularités que d'encaisser les drops massifs.

En fin de compte, chaque coureur doit décider lui-même de la dureté ou de la souplesse de la suspension. Il n'y a pas de réglage parfait, chaque vélo est adapté aux préférences des riders. Les plus difficiles sont sans doute les débutants de la Rampage, car le parcours de la Rampage ne pardonne aucune erreur !

Brandon Semenuk rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Jusqu'à il y a deux ans, il était impensable d'utiliser autre chose qu'une suspension Dual-Crown. Les Dual-Crown sont plus rigides et ont un plus long débattement, tandis que les fourches Single-Crown offrent plus de flex mais moins de débattement. Elles sont aussi plus maniables et facilitent les tricks comme les bar spins, les tailwhips et autres combos similaires. Des progrès importants dans la technologie de la suspension ont bouleversé tout cela et même les single crowns peuvent maintenant facilement rivaliser. Un exemple ? Le spectaculaire tailwhip du Winning Run de Brandon Semenuk , qui a conquis Internet en 2021.

03 Freins

Thomas Genon rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Paris Gore / Red Bull Content Pool

Bien que cela ne semble pas toujours le cas, les lois de la gravité s'appliquent aussi au Red Bull Rampage. Sur les parties les plus raides, les riders doivent pouvoir contrôler leur vitesse pour ne pas se retrouver au milieu de nulle part à la fin. Pour répondre à cela, les vélos sont équipés de freins à disque hydrauliques et d'énormes rotors de 200 mm pour augmenter l'efficacité du freinage. A ces vitesses, les rotors chauffent énormément - il faut y remédier.

04 Roues et pneus

Brett Rheeder carries his bike up the course at Red Bull Rampage 2022 © Paris Gore / Red Bull Content Pool

Pour réussir tous ces sauts et drops massifs, il faut avant tout des roues bien adaptées. Tu ne trouveras pas de roues de 29 pouces sur Rampage, même si c'est une taille populaire chez les cyclistes amateurs. Au lieu de cela, les participants à Rampage préfèrent des roues plus petites pour faire des figures et avoir plus de contrôle.

Flipper et faire tourner un vélo est beaucoup plus facile avec une petite roue. De plus, ils essaient de rendre les vélos DH plutôt lourds plus maniables. Un autre avantage des petites roues est qu'elles sont plus lentes, ce qui est très agréable sur les falaises tranchantes et super raides.

C'est pourquoi la plupart des riders optent pour des 27,5 pouces, 26 pouces ou même une combinaison des deux : 27,5 pouces à l'avant et 26 à l'arrière. Comme pour les suspensions, plus les pneus sont rigides, mieux c'est. Alors que les systèmes sans chambre à air permettent moins de pression et plus de traction tout en réduisant le risque de crevaison, les athlètes de la Rampage ont tendance à avoir plus de pression. Ainsi, le risque que le pneu endommage la jante lors d'un atterrissage brutal est moindre. La pression des pneus dans les fosses était d'environ 2,4 bars pour créer suffisamment de distance entre la jante et les rochers du désert de l'Utah.

05 Style personnel

Jaxson Riddle performs at Red Bull Rampage 2021 in Virgin, Utah © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Dans la communauté VTT, le Red Bull Rampage est connu depuis longtemps comme le Superbowl du VTT . L'équivalent d'un show en demi-teinte ? Les vélos ! Chaque année, les cadres sont peints et stylisés individuellement. Chaque vélo est l'expression de la personnalité de l'athlète. Dans le passé, nous avons vu des zébrures, des couchers de soleil, des autocollants d'avion rétro et bien plus encore. En plus des designs spéciaux, les riders mettent généralement la main à la pâte. En y regardant de plus près, on peut voir des détails qui passeraient autrement inaperçus. Viens te rendre compte par toi-même !

