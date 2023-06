C'est ce qui fait du Red Bull Roof Ride un événement MTB freestyle unique.

S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter lors d'un événement Red Bull, c'est qu'il est peu probable que vous l'ayez vue ailleurs. Le Red Bull Roof Ride répond à cette attente en apportant des figures de mountain bike freestyle et slopestyle directement dans la ville et dans l'une des villes les plus peuplées de Pologne, Katowice. Katowice dispose également d'un site emblématique, le parcours et le site du Red Bull Roof Ride étant situés dans le complexe Spodek Arena et International Congress Center de la ville.

S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter lors d'un événement Red Bull, c'est qu'il est peu probable que vous l'ayez vue ailleurs. Le Red Bull Roof Ride répond à cette attente en apportant des figures de mountain bike freestyle et slopestyle directement dans la ville et dans l'une des villes les plus peuplées de Pologne, Katowice. Katowice dispose également d'un site emblématique, le parcours et le site du Red Bull Roof Ride étant situés dans le complexe Spodek Arena et International Congress Center de la ville.

S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter lors d'un événement Red Bull, c'est qu'il est peu probable que vous l'ayez vue ailleurs. Le Red Bull Roof Ride répond à cette attente en apportant des figures de mountain bike freestyle et slopestyle directement dans la ville et dans l'une des villes les plus peuplées de Pologne, Katowice. Katowice dispose également d'un site emblématique, le parcours et le site du Red Bull Roof Ride étant situés dans le complexe Spodek Arena et International Congress Center de la ville.

Suite à des consultations avec des athlètes et des experts, certaines parties de la piste ont été modifiées par rapport à l'édition 2021 de Roof Ride. Ces modifications ont pour but d'améliorer la sécurité des coureurs et d'élever l'événement à un niveau encore plus haut.

Suite à des consultations avec des athlètes et des experts, certaines parties de la piste ont été modifiées par rapport à l'édition 2021 de Roof Ride. Ces modifications ont pour but d'améliorer la sécurité des coureurs et d'élever l'événement à un niveau encore plus haut.

Suite à des consultations avec des athlètes et des experts, certaines parties de la piste ont été modifiées par rapport à l'édition 2021 de Roof Ride. Ces modifications ont pour but d'améliorer la sécurité des coureurs et d'élever l'événement à un niveau encore plus haut.

Fans get to see the action close up by the Spodek Arena