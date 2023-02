Red Bull Sledgends : Une première édition historique

La piste de luge, longue de 5,65 kilomètres, descendait sur 444 mètres jusqu'à Tschuggen, en passant par des virages étroits et des sections raides, dans un paysage hivernal intact, habituellement caché à la plupart des gens à cette époque de l'année.

Avant le signal de départ, les participants étaient en train de cirer et d'affûter leurs luges, se préparant à une journée amusante et excitante. Le lugeur le plus rapide, Christian Bauer du club de luge de Davos, a mis seulement 08:10:19 minutes pour atteindre l'arrivée, tandis que d'autres ont pris leur temps et ont profité du paysage hivernal à couper le souffle sur le col de Flüela pendant un peu moins d'une heure.

Achtung, fertig, los ! © Ondrej Kolacek

Les héros du jour

Mais contrairement aux courses de luge habituelles, le vainqueur du "Red Bull Sledgends" n'est pas celui qui a atteint la ligne d'arrivée le plus rapidement. L'objectif était plutôt de se rapprocher le plus possible du temps de parcours moyen de tous les participants, ce qui leur laissait tout le temps de prendre une photo en chemin et de profiter de l'ambiance.

Die Gewinner der nächstgelegenen Durchschnittszeit © Ondrej Kolacek

L'équipe féminine composée de Gioia Stiz et Janine Vogt est sortie victorieuse avec un temps de 26:59:09, se rapprochant le plus du temps moyen de luge de tous les participants. "Le fait de freiner entre les deux nous a permis de gagner", ont-elles déclaré lors de la cérémonie de remise des prix au Seehofseeli de Davos. L'objectif de l'événement était d'offrir une journée de luge amusante et divertissante.

Une première légendaire

Le "Red Bull Sledgends" a rapidement affiché complet, avec plus de 400 lugeurs désireux de relever le défi. Dans le cadre de la saison carnavalesque actuelle, beaucoup sont venus déguisés de manière unique et créative, ajoutant une touche de couleur particulière au col enneigé de Flüela. Que ce soit en bonhomme de neige, en carotte ou dans un costume nostalgique, l'objectif était de s'amuser. Les deux astronautes avec leur traîneau à fusée ont remporté le prix spécial du meilleur costume, ce qui a contribué à l'excitation et au divertissement de l'événement.

Les gagnants du meilleur costume © Ondrej Kolacek

Reto Branschi, directeur général de Destination Davos Klosters, s'est réjoui du succès de l'événement, déclarant : "Cet événement, c'est du "sport sans limites" combiné à une grande tradition de Davos - la luge." Les organisateurs se sont également réjouis que l'événement ait dépassé toutes les attentes, tout s'étant déroulé comme prévu et aucun incident n'étant survenu.

Un freinage totalement maitrisé © Ondrej Kolacek

Le "Red Bull Sledgends" a été un grand succès, offrant une journée amusante et divertissante à tous les participants, et mettant en valeur la beauté du col de Flüela.

Les virages étaient parfois serrés © Ondrej Kolacek