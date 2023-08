Red Bull Caisses à Savon : Tout ce que tu dois savoir !

est un rallye où des pilotes intrépides dévalent une piste de course escarpée dans des caisses à savon qu’ils ont bricolées eux-mêmes. Une quarantaine d’équipes issue des quatre coins de la Suisse s’affrontent sur le circuit et tentent de décrocher une place sur le podium grâce à leur performance, leur créativité et leur rapidité.

Les participant·e·s sont évalué·e·s par un jury de haut vol, composé notamment des légendes bernoises des Young Boys, Marco Wölfli et Mario Raimondi. Le rappeur Manillio et la légende du BMX Flatland, Jorge « Viki » Gómez, feront également monter la température. À partir de 11 h, les caisses à savon pourront être admirées dans les stands. Celles et ceux qui souhaitent encourager les premières caisses à savon sur le circuit devront prendre place autour des starting-blocks à 13 h.

