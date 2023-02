Red Bull SoundClash : découvre les meilleurs moments du show !

Red Bull SoundClash : Danitsa vs Di-Meh Danitsa et Di-Meh s’affronteront lors du Red Bull SoundClash le 11 février 2023, à l'Arena de Genève pour nous offrir un show inédit.

Danitsa quant à elle, a opté un ring de boxe en guise de décor, parfait pour asséner un uppercut d’entrée de jeu avec « Remember Me » dont l’énergie n’a pas laissé insensible l’auditoire. Accompagnée de ses fidèles musiciens Gaspard Sommer, Nathan Capiluppi et Antoine Lablanquie, la genevoise a fait groover la salle au rythme de sa voix via les titres planants que sont « Ouhouhou » et « Signs ». Une fois le public chauffé à blanc, place au show !

Parmi les différents rounds tous plus originaux les uns que les autres, le Takeover a véritablement lancé la joute musicale entre les deux artistes. Pour rappel, le principe est simple : Chacun interprète sa propre chanson, et à mi-chemin de celle-ci, c’est au tour de l’adversaire de prendre le relais afin de personnifier le morceau à sa sauce. Il faut donc bien sélectionner les sons au préalable, afin de forcer l’autre à sortir de sa zone de confort.

Conscient de cette contrainte, Dimehtodo a entonné deux tracks issus de son dernier projet en date OV3, respectivement « Prend un ticket » et « Amis » qui fleurent bon le boom-bap des années 90. Danitsa de son côté, a mis l’accent sur le survolté « Love for My City » ainsi que le morceau à la vibe reggae « Karma ». Lors du passage de flambeau en plein milieu de chacun des quatre titres, les genevois ont assuré leur reprise, preuve de leur aisance technique quelle que soit la rythmique.

Danitsa vs. Di-Meh |Red Bull SoundClash The Takeover

Déjà lors du troisième round, KT Gorique et Zuukou Mayzie avaient pu fouler les spots bleus et rouges afin de soutenir leur combattant.

Di-Meh lui, a carrément ramené une bonne partie de la SuperWak Clique ! Ainsi, Makala a ouvert le bal avec le banger « Les Barrages » issu de son dernier album Chaos Kiss, fédérant la foule avec son charisme ravageur. Slimka et Di-Meh ont poursuivi les festivités avec l’hymne des Xtrm Boyz, « Depeche Mode ». Un véritable retour en force pour le trio, désormais habitués à turn-up solo au sein de leurs tournées respectives. Ajoutez à cela les performances scéniques de Stalamuerte et Diablo en tête et vous obtiendrez un sacré zbeul. En face, Danitsa a misé sur une brigade d’artistes expérimentées 100% féminines : Chilla, Le Juiice et Davinhor sont venues spécialement de Paname afin de plier la prod de « Suga Mama ». En résulte une prestation survoltée du quatuor, soutenu notamment par la danseuse professionnelle Perla Perlson ainsi que la pole danseuse Bbymeduza.

