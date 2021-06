Des stars invitées au Röstigraben Fight

presented by Logitech G ,l’équipe Rouge et l’équipe Bleue, constituées de certains des meilleurs esportifs suisses, se sont affrontées pour asseoir leur suprématie.

La compétition de multi-gaming, avec 7 titres différents, demandait aux participants de prouver leurs compétences. Ils se sont échauffés avec le party game Gang Beasts avant de se mettre en mode vraiment compétitif pour League of Legends, CS:GO, FIFA 21, Rocket League et Smash Ultimate. La journée s’est terminée avec un duel au jeu de construction Minecraft.

La compétition de multi-gaming, avec 7 titres différents, demandait aux participants de prouver leurs compétences. Ils se sont échauffés avec le party game Gang Beasts avant de se mettre en mode vraiment compétitif pour League of Legends, CS:GO, FIFA 21, Rocket League et Smash Ultimate. La journée s’est terminée avec un duel au jeu de construction Minecraft.

La compétition de multi-gaming, avec 7 titres différents, demandait aux participants de prouver leurs compétences. Ils se sont échauffés avec le party game Gang Beasts avant de se mettre en mode vraiment compétitif pour League of Legends, CS:GO, FIFA 21, Rocket League et Smash Ultimate. La journée s’est terminée avec un duel au jeu de construction Minecraft.

La grande variété de jeux a posé un défi particulier aux joueuses et aux joueurs, mais ce n’est pas tout. Dans chaque discipline, des tâches spéciales appelées « power moves » les attendaient. Avec des points supplémentaires à la clé, ils exigeaient toutefois un brin de prise de risque et de talent au jeu. Plus la tâche était ardue, plus de points elle rapportait à l’équipe.

La grande variété de jeux a posé un défi particulier aux joueuses et aux joueurs, mais ce n’est pas tout. Dans chaque discipline, des tâches spéciales appelées « power moves » les attendaient. Avec des points supplémentaires à la clé, ils exigeaient toutefois un brin de prise de risque et de talent au jeu. Plus la tâche était ardue, plus de points elle rapportait à l’équipe.

La grande variété de jeux a posé un défi particulier aux joueuses et aux joueurs, mais ce n’est pas tout. Dans chaque discipline, des tâches spéciales appelées « power moves » les attendaient. Avec des points supplémentaires à la clé, ils exigeaient toutefois un brin de prise de risque et de talent au jeu. Plus la tâche était ardue, plus de points elle rapportait à l’équipe.