Red Bull UnEverse : La bataille continue !

Notre histoire commence là où elle s'est terminée l'année dernière. Dans UnEverse, un monde parallèle dans lequel quatre joueurs ont été emmenés. Ici, ils ont dû faire face à une série d'aventures pour vaincre les gardiens de cette sphère et rentrer chez eux. Après six jeux, la bataille était terminée, mais les enforcers ont juré de se venger.

Notre histoire commence là où elle s'est terminée l'année dernière. Dans UnEverse, un monde parallèle dans lequel quatre joueurs ont été emmenés. Ici, ils ont dû faire face à une série d'aventures pour vaincre les gardiens de cette sphère et rentrer chez eux. Après six jeux, la bataille était terminée, mais les enforcers ont juré de se venger.

Notre histoire commence là où elle s'est terminée l'année dernière. Dans UnEverse, un monde parallèle dans lequel quatre joueurs ont été emmenés. Ici, ils ont dû faire face à une série d'aventures pour vaincre les gardiens de cette sphère et rentrer chez eux. Après six jeux, la bataille était terminée, mais les enforcers ont juré de se venger.

Red Bull UnEverse Red Bull UnEverse is Switzerland’s first interactive Gaming Entertainment Show of its kind!

FAQ et plus sur l'événement !

est le Red Bull Gaming World by AMD, au Musée Suisse des Transports, à Lucerne. Le 2 décembre, on y jouera en direct devant le public. Les billets sont déjà vendus.

. Nos talents Joe "Munchables Fenny" et Reto "Rizource" Canova commentent le spectacle. L'hôte et dans l'histoire "Swiss Minister of Gaming" est le comédien des médias sociaux Taulant "T-Ronimo" Gashnjani.