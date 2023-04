Red Bull Unlocked : La grande fête de la nightlife

Red Bull Unlocked Zürich a bouleversé la vie nocturne zurichoise de manière spectaculaire. La troisième édition de l'événement à succès de la vie nocturne suisse s'est déroulée du jeudi 20 avril au samedi 22 avril à la Kalendergasse 1. Cette année, plus de dix clubs et bars zurichois renommés se sont réunis sous un même toit pour trois nuits d'expériences inoubliables. Parmi les établissements participants figuraient le Bagatelle, Bellevue, Hive, Jade, Kaufleuten, Klaus, Le Petit Prince, Old Fashion, Olé Olé, Restlezz, Samigo et Talacker. Bien entendu, le week-end a été ponctué de quelques surprises pour les fêtards : ceux qui avaient besoin d'une petite pause ont pu s'allonger dans une piscine à balles et se remémorer des souvenirs d'enfance. Plusieurs tables de ping-pong offraient également du divertissement et les plus courageux pouvaient se faire tatouer directement sur place.