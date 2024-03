Pourquoi Valparaíso est l'une des meilleure descente urbaine au monde ?

La saison 2024 de la descente urbaine Red Bull Cerro Abajo rassemble certains des meilleurs vététistes du monde pour courir dans les rues de Valparaíso, au Chili, le 3 mars. Ce sera le 20e anniversaire de la course à Valparaíso .

Regarde notre film expliquant l'histoire de la plus grande course de descente urbaine au monde dans le lecteur en haut de cette page.

Pedro Burns est une personne qui sait ce que c'est que de participer à la course à Valparaíso. En tant que Chilien, Burns sait exactement ce que c'est que de rouler là-bas. Il cherchera à améliorer sa 11e place lors de l'édition 2022, en terminant cette fois dans les cinq premiers : "C'est une grosse affaire, tout le monde connaît cette course. Être là-bas et ressentir cette atmosphère, c'est fou. Tu ressens vraiment l'énergie des gens qui te regardent pendant que tu descends."

Mieux vaut descendre les escaliers une marche après l’autre… © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Basée dans une ville portuaire à l'ouest de la capitale chilienne, la piste de Valparaíso se déroule en fait dans un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec une longueur approximative de 2,4 km et environ 1 605 marches (plus des dizaines de doglegs à grande vitesse), le parcours, qui se termine à la fontaine de Neptune sur la Plaza Aníbal Pinto, est réputé pour être le plus sinueux de ce type de courses urbaines.

"C'est un peu sketch, parce que tu as l'impression que tout le monde veut voir des chutes et du sang. Surmonter ses nerfs est ce qu'il y a de plus spécial dans cette course, compte tenu des défis que vous devez relever", explique Burns.

2 min Track guide Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

Burns, qui a filmé son clip 2020 MTB Raw sur des parties du parcours de Valparaíso, explique ci-dessous ce à quoi tu dois t'attendre de la course chilienne si tu es nouveau dans le sport ou si tu as besoin d'un rafraîchissement.

01 Il y aura beaucoup d'escaliers au sommet.

"Tu commences au sommet de la ville et c'est assez haut", explique Burns, nous donnant déjà le vertige. "Vous avez un bon sprint où vous devez pousser très fort, puis vous entrez dans une série de descentes et de différents escaliers".

Tu sens ça ? C'est ton estomac qui se retourne.

"Dans les escaliers, tu peux faire différentes combinaisons ; tu peux sauter, tu peux rouler", conseille Burn. "La difficulté de cette section est que tu vas très, très vite et que tu dois freiner dans les escaliers. Cela rend le terrain très glissant, car il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Et il y a beaucoup de virages serrés."

À Valparaiso, il faut savoir négocier les virages serrés. © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

02 La navigation sur la piste peut être sommaire et serrée

"Ensuite, tu arrives à une ligne droite rapide sur les escaliers", explique Burns. "Il y a trois ou quatre sauts d'un escalier à l'autre. À mon avis, c'est la section la plus difficile, parce qu'elle est très rapide et très serrée. D'un côté, tu as le mur et de l'autre, les rails. C'est assez sommaire."

"Tu dois te connecter parfaitement, parce que sinon tu peux rebondir et t'écraser. Et ce n'est pas un bon endroit pour s'écraser."

Il y a très peu de marge d’erreur sur des escaliers aussi étroits. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool A Chaque section d’escaliers, son nouveau défi. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

03 C'est à la maison que se trouve le cœur

Avons-nous mentionné que le parcours passe par une vraie maison ? Eh bien, c'est le cas. Et nous pensons que c'est plutôt cool.

"L'itinéraire continue à se faufiler vers le bas et soudain, tu te retrouves sur le toit d'une maison", explique Burns. "À partir de là, tu descends du toit et tu dois traverser la maison de quelqu'un. Tu sautes de l'intérieur de la maison pour revenir sur le parcours. Ils enlèvent la porte pour la course, tu sautes à l'extérieur par-dessus un espace de trois mètres et tu atterris sur le palier. Cela s'appelle La Casa Azul et c'est une partie emblématique de la piste."

Roulez dans la maison, mais ne prenez pas ces escaliers ! © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Il est temps de sortir ! © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

04 Accroître la vitesse dans les bons endroits

Pour dévaler une pente, il ne suffit pas de ne pas freiner et de se laisser aller. Non, pour sortir de l'autre côté en un seul morceau, tu as aussi besoin de compétences.

"La section suivante est un bon mélange de technique et de vitesse", explique Burns. "Tu dois sprinter aussi fort que possible, ça ressemble un peu à la MotoGP™ où tu roules sur la route avec quelques virages et tu dois prendre de la vitesse pour faire de grands sauts. Il y a beaucoup d'air, beaucoup de grosses chutes et beaucoup de sprints."

Pédalez à fond dès vous en avez l’occasion © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

05 Les bras et les jambes commenceront à brûler

Nous n'en avons pas encore fini avec toi. Il y a encore plus à venir de cette piste, alors que tu arrives à l'endroit où la majorité des spectateurs regardent.

"Il y a un autre saut du haut de la place vers la rue en contrebas. Après cela, une autre section vraiment rapide. Jusqu'à l'édition 2018, il y avait un wall ride en virage à gauche où tu devais sauter du mur sur cinq ou six mètres, pour atterrir sur un tout petit palier."

Un wall qui peut paraître facile, mais qui s’avère terriblement piégeux. © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Ensuite, il y a une longue rue avec plein de virages rapides, de sauts et de step-offs. "Ensuite, il y a une autre grosse chute au bas de cette partie", s'enthousiasme Burns.

Ça a l'air difficile, non ? Eh bien, les novices n'ont pas besoin de s'appliquer : "À mon avis, ce passage et l'escalier du début sont les parties les plus techniques de la course. Si tu ne le fais pas parfaitement, c'est sûr que tu vas chuter et ce ne sera pas agréable."

Après cela, tout est à faire : "Le sprint final te fait traverser un conteneur d'expédition avant une dernière chute à la fin. Tu sauteras à travers un autre bâtiment couvert et tu atterriras juste avant de franchir la ligne finale devant des milliers de personnes."

Un saut après l’autre, il faut savoir garder sa vitesse. © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Un dernier drop avant l’arrivée. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Maintenant que tu as lu les explications de Burns sur la piste, découvre de quoi il a parlé en regardant ce Drone POV d'un Tomáš Slavík courir l'édition 2022 du Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ci-dessous :

3 min Downhill drone chase The talented FPV drone pilots chase Tomáš Slavík down the iconic Red Bull Valparaíso track.