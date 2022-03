Match au sommet au Red Bull Valparaiso Cerro Abajo

, se sont livrés un match au sommet ce dimanche au cœur de la ville portuaire chilienne. La plus folle descente urbaine de VTT de la planète a une nouvelle fois attiré des milliers de spectateurs autour de ce tracé dément, qui enchaîne 1605 marches sur 2,4km, fait passer les riders sur les toîts, mais aussi à l’intérieur des maisons. Et au final, c’est Ferreira qui l’emporte, devant son public, pour 4 centièmes de seconde. Sur un parcours de plus de 2 minutes, autant dire que ça ne fait pas grand chose… Auteur d’un départ canon, le Chilien a pris tous les risques pour s’imposer une nouvelle fois devant son public après sa victoire de 2019. Il devient le 6e rider de l’histoire à remporter au moins deux fois l’épreuve

Ferreira savait que son adversaire, triple champion du monde de 4-Cross, allait envoyer du lourd, notamment dans les sections où il est possible de pédaler. Et Tomas Slavik a en effet tout donné. Double vainqueur à Valparaiso en 2017 et 2018, le Tchèque est longtemps resté en tête des chronos et semblait parti pour devenir le 3e rider à inscrire au moins 3 fois son nom au palmarès de la course. Mais parti en dernière position, Ferreira a trouvé des lignes folles, notamment dans la première partie du tracé, pour arracher la victoire d’un cheveux.