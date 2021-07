Personne ne rivalise avec Chrigel Maurer pour le Red Bull X-Alps

Ces 3 ou 4 dernières éditions du Red Bull X-Alps , les conversations entre concurrents, fans et officiels de la course étaient du genre : est-ce que quelqu’un finira par battre Christian 'Chrigel' Maurer ? Si oui, qui ? Et comment ?

Mais pas moyen de poser les deux autres questions sans une réponse positive à la première. Et alors qu’on aurait pu croire qu’un nouveau circuit et de nouvelles règles rebattraient les cartes, Maurer n’a pas failli. À l’issue d’un combat acharné, ses concurrents le talonnant comme jamais encore auparavant, il remporte l’une de ses victoires les plus impressionnantes pour l’heure, s’élançant vers l’arrivée à Zell am See avec derrière lui 3 jours consécutifs de longs vols.

Moment de célébration pour Chrigel Maurer © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

Au début de la course, la concurrence semble un peu plus rude – de fait, Maurer se trouve quelque part au-dessous de la ligne médiane du top 10 pendant les 2 premiers jours. Tous les regards se tournent vers Maxime Pinot qui a récemment battu Chrigel dans une épreuve de vol similaire au Red Bull X-Alps. Depuis le départ du Gaisberg, jusqu’au 2e point de passage à Wagrain et puis ensuite à Chiemgau, le groupe de tête reste en formation serrée. Mais il ne faut pas attendre plus longtemps que la fin du 2e jour pour que Maurer se démarque pour la première fois avec un coup stratégique qui le fait d’abord se languir derrière avant de prendre l’avantage en fin de journée.

Au cours des jours suivants, Maurer entre chez lui, dans le territoire près d’Interlaken, et des pilotes comme Maxime Pinot, Patrick Von Känel et Benoît Outters se placent tous en tête du peloton, ou pas loin, mais le sextuple vainqueur ne cède jamais sa place. Les 6e et 7e jours, il évolue côte à côte avec Pinot avant qu’ils ne se séparent, Pinot optant pour le sud, Maurer pour le nord, un choix clairement favorable au pilote suisse puisqu’il lui fait gagner des centaines de kilomètres.

Patrick von Känel est arrivé en 2e place © chicshot.ch

Mais qu’est-ce qui rend Maurer aussi bon, exactement ? Plusieurs choses entrent en ligne de compte. Tout d’abord, il est rapide. Il a toujours été rapide dans les airs, et les années passant, il a gagné en vitesse au sol aussi. La course est certainement devenue plus professionnelle, tout comme les programmes d’entraînement des pilotes. Comme tous les athlètes de pointe, Maurer passe beaucoup de temps à faire bouger ses jambes au cours des mois qui précèdent la course.

Mais en fin compte, stratégie et savoir-faire sont ce qui font de Maurer un pilote aussi formidable. Il est doté de tous les dons, dont une incroyable maîtrise au sol qui lui permet de décoller sur des terrains extrêmement dangereux. Il est connu pour combiner de multiples ‘hike-and-glides’ – des vols courts où il grimpe en haut d’une petite colline et redescend en planant – pour grignoter des minutes, qui additionnées forment des heures. Il n’hésite pas à voler dans des conditions difficiles et de vents forts qui rebutent beaucoup d’autres pilotes. Et comme il l’a été déjà dit, il est rapide – une fois dans les airs, il affiche régulièrement les vitesses de vol les plus élevées de tous les participants.

Tout cela a suffisamment bien fonctionné pour lui permettre de creuser une avance de 160 km au soir du 7e jour – un écart incroyable compte tenu du fait qu’il était au coude à coude avec Pinot le matin précédent. Pour le pilote suisse, ça a été le moment magique. Jusque là, sa victoire n’était pas du tout garantie dans une situation tellement différente des courses passées. Mais après avoir pris quelques décisions audacieuses quant à l’itinéraire, une chose est devenue claire : le maître, c’était toujours et encore lui.

Survol des Alpes © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Le coup de théâtre du 8e jour s’est limité à la vitesse à laquelle il allait terminer. Il devait arriver au dernier point de passage de Schmittenhöhe à temps pour descendre en planant jusqu’à l’arrivée officielle sur le radeau à Zell am See. Bien qu’il ait été à plus de 100 km de distance, dans la partie sud du parc national des Hohe Tauern – une zone strictement interdite au décollage où ne sont permis que les atterrissages d’urgence – il a atterri au dernier point de passage avec des heures d’avance, remportant une 7e victoire qui ne manque pas de panache.

Et derrière lui, que se passe-t-il ? La course n’est pas finie – si vous avez assez de cran pour ne serait-ce que participer à une telle course, vous avez assez de cran pour la terminer – même si la première place est hors d’atteinte. Sept athlètes se sont retirés ou ont été éliminés, 21 sont encore en lice. Ils ont jusqu’à 11h30 vendredi pour arriver sur le radeau de Zell am See et pouvoir dire qu’ils ont fini la course – il est tout à fait improbable que tous ne continuent pas à y aller pas à fond.