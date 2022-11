La légendaire course d'aventure Red Bull X-Alps en sera à sa 11e édition en 2023 et les meilleurs pilotes de parapente et aventuriers sont déjà impatients de se lancer sur ce chemin difficile. Tous les athlètes capables de relever ce défi unique peuvent postuler sur redbullxalps.com à partir du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 août 2022 pour la prochaine édition de la course d'aventure la plus difficile au monde. Ensuite, une trentaine d'athlètes seront désignés dans le cadre d'un processus de sélection méticuleux et seront annoncés à la mi-octobre 2022.

Red Bull X-Alps - Calendrier © Red Bull X-Alps

01 Course Hike-and-Fly unique en son genre

La date de départ de la course ultime Hike-and-Fly est également confirmée. Alors que le prologue d'une journée aura lieu le 15 juin 2023, la course principale débutera le dimanche 18 juin et se terminera à peine deux semaines plus tard, le vendredi 30 juin 2023. Cela fera alors 20 ans que le départ de la toute première édition de Red Bull X-Alps a été donné sur le Dachstein autrichien, marquant ainsi le début du phénomène des courses Hike-and-Fly. "Nous sommes très heureux d'annoncer la date de départ de l'année prochaine et de commencer à sélectionner les athlètes pour la course de 2023", a déclaré Ulrich Grill, cofondateur de Red Bull X-Alps. "Un départ en juin est idéal pour la course", ajoute-t-il. "Le fait qu'il fasse jour aussi longtemps en plein été est un aspect de sécurité important. Cela permet aux athlètes de parcourir de plus grandes distances à la lumière du jour, qu'ils soient en train de marcher dans les montagnes ou de voler en parapente".

02 La fascination du Red Bull X-Alps

3 min Red Bull X-Alps

Cette course unique en son genre conduit les participants tout droit dans les bras de Mère Nature et dans des contrées inconnues - un voyage qui amène chacun à dépasser non seulement les frontières nationales, mais aussi les limites physiques et psychologiques. Des professionnels aguerris s'affrontent à des débutants affamés, mais le temps n'est pas leur seul adversaire : les forces de la nature ont aussi leur mot à dire. Au programme : des journées de marche à travers un terrain inhospitalier, d'innombrables kilomètres de vol à travers les Alpes et des ascensions qui font appel au cochon intérieur ! Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais un défi que les athlètes relèvent avec plaisir année après année.

Avez-vous les capacités et l'endurance nécessaires pour parcourir environ 1.000 km de terrain alpin uniquement à pied ou en parapente ? Pensez-vous pouvoir rivaliser avec l'élite mondiale et le septuple champion Red Bull X-Alps Chrigel Maurer (SUI1) ? Alors commencez suffisamment tôt pour que tout ce qui est nécessaire pour le formulaire en ligne sur redbullxalps.com soit prêt. Vous avez jusqu'au 31 août 2022 pour envoyer tous les documents de candidature nécessaires pour votre place au départ de la légendaire course Hike-and-Fly.

En 2023, il y aura à nouveau un itinéraire entièrement nouveau, mais une chose est sûre : ce ne sera pas plus facile ! C'est aussi la raison pour laquelle les organisateurs accordent une grande importance à la sélection. L'un des points les plus importants de Red Bull X-Alps est la sélection adéquate des participants et le nombre d'athlètes d'exception qui se présentent chaque année pour terminer la course d'aventure la plus difficile au monde.

Les inscriptions seront closes le 31 août 2022 - si vous êtes sûr à 100% d'être à la hauteur de ce défi et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs du monde, posez votre candidature à partir du 1er juillet 2022 ICI.