Les 6 plus grands moments de Red Bull X-Alps 2023

Red Bull X-Alps 2023 a commencé le 11 juin avec 4 athlètes féminines et 28 athlètes masculins. Ils se sont tous lancés sur le parcours de 1 223 kilomètres autour des Alpes, avec 15 points de virage répartis dans cinq pays. Tout a commencé à Kitzbühel-Kirchberg, en Autriche, avec un prologue qui a à son tour entraîné une course à grande vitesse qui a finalement culminé dans un sprint final fou entre cinq athlètes qui ont franchi la ligne d'arrivée avec seulement quelques secondes d'écart.

A partir de là, les choses sont devenues encore plus excitantes, car les records ont été battus les uns après les autres, et à la fin, un nombre record d'athlètes a franchi la ligne d'arrivée à Zell am See, après des jours de marche et de vol à haute vitesse. Nous les avons et nous te les livrons, les moments les plus remarquables d'un événement mémorable.

01 Eli Egger, première femme finisher de tous les temps

Eli Egger devient la première femme à terminer le Red Bull X-alps © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

"En 20 ans de Red Bull X-Alps, aucune femme n'a jamais terminé la course, même de loin", a déclaré Ulrich Grill, cofondateur de l'événement, au neuvième jour de la course de cette année. Tous les regards se sont donc tournés vers Elisabeth Egger, l'Autrichienne de 28 ans, qui a lutté contre des conditions de vol difficiles et des orages et qui a finalement terminé la course en tant que première femme.

Grill était ensuite fermement convaincu que l'arrivée historique d'Egger "ouvrira un nouveau chapitre dans le sport en permettant à plus de femmes de s'attaquer à la course d'aventure la plus difficile au monde. Eli a en tout cas montré que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes dans ce test incroyablement exigeant pour l'esprit et le corps".

Même Eli Eggers, complètement épuisée, a du mal à y croire : "Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Je n'ai même pas encore réalisé que j'étais vraiment là, mais cela viendra probablement dans les prochains jours. C'était une aventure que je n'oublierai jamais. J'ai vécu tellement d'expériences fantastiques pendant cette période et j'ai appris beaucoup de choses. Et bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, cela fait partie du Red Bull X-Alps. Mais ça ne peut pas être mieux".

Maintenant qu'Eli Eggers a jeté le gant aux athlètes féminines du monde entier, nous avons hâte de voir ce qui nous attend en 2024...

02 Chrigel Maurer remporte sa huitième victoire consécutive

8ème victoire pour Chrigel Maurer © Christian Lorenz/Red Bull Content Pool

Le Suisse de 40 ans est une légende du Red Bull X-Alps, et pour cause : en 2023, Maurer a non seulement remporté sa huitième victoire consécutive, mais il a aussi battu son précédent record d'arrivée de près de trois jours, réduisant son temps de presque un tiers.

Il s'améliore de plus en plus. Avec un temps de six jours, six heures et une minute (son précédent record était de neuf jours), Maurer a établi le temps le plus rapide en 20 ans d'histoire de la course. Ce qui ne veut pas dire que sa course a été facile...

"C'est incroyable d'être ici après si peu de temps et quelques moments difficiles. Quand j'ai traversé la crête principale avec mon équipe, c'était incroyable", a déclaré Maurer, dont la position de leader a changé entre plusieurs athlètes au cours de sa victoire durement gagnée.

"Je tiens à féliciter Maurer pour une autre performance exceptionnelle", a déclaré le directeur de course Ferdinand Vogel, qui a loué la forme physique de Maurer, son talent naturel en montagne et sa stratégie. "Il prend ses décisions à l'instinct, et son instinct est incroyablement bon, tout simplement parce qu'il a tellement d'expérience. De plus, il se prépare à chaque bonne situation".

03 11 heures dans les airs = le vol le plus long de tous les temps

Ce qui est bien avec le Red Bull X-Alps, c'est que c'est vraiment à toi de te rendre d'un point A à un point B de toutes les manières possibles. Pour l'athlète français Damien Lacaze, le parapente était le moyen optimal. Grâce à un coup de chance (et plus qu'un peu d'habileté), il a passé 11 heures et 13 minutes d'affilée dans les airs - à peu près le temps qu'il faut pour voler de Londres à Los Angeles.

Au cours de cette journée extraordinaire, le Français de 37 ans a parcouru 226 km du Mont Blanc à Sondrio en Lombardie, en passant par les lacs du nord de l'Italie, tout en luttant contre des vents forts, des turbulences et des restrictions de l'espace aérien.

Revigoré par des bananes, Lacaze avait TP11 bien en vue depuis les airs et n'a cessé de dépasser ses adversaires. "Je peux encore voler plusieurs kilomètres", a-t-il déclaré, prouvant une endurance remarquable après neuf heures.

"Ce n'était pas un objectif, même pas un rêve. C'était trop grand, trop dur, trop mystique pour que je puisse m'imaginer sur le podium de la X-Alps", a déclaré Lacaze à propos de sa deuxième place. "Je suis venu pour l'aventure, humainement et sportivement, pour vivre des moments incroyables avec une équipe magique. Cette deuxième place, je ne l'ai pas encore assimilée. Je ne peux pas monter sur mon petit nuage et me dire que c'est vrai".

04 James Elliott est le premier Canadien à terminer Red Bull X-Alps.

Autre première, James Elliott a été le tout premier Canadien à terminer la course en atterrissant sur les eaux agitées du lac de Zell am See le 22 juin.

Après 11 jours et sept heures de combat - dont 55 km de marche le dernier jour et seulement 26 km dans les airs - Elliott n'a pas réussi à atterrir sur le radeau, mais a terminé sa course dans l'eau : "C'est une belle eau chaude et un bain approprié pour la fin des X-Alps. J'avais définitivement besoin d'un lavage ! Je ne pensais pas pouvoir atterrir sur ce radeau après avoir parcouru 1 223 kilomètres. C'était épuisant mentalement et physiquement, mais maintenant nous pouvons faire la fête", a-t-il ajouté.

05 Paul Guschlbauer passe de la 13e à la 3e place

Au Red Bull X-Alps, ta course peut littéralement être suspendue dans les airs. C'est ce qui est arrivé à Paul Guschlbauer , dont la position a changé de manière spectaculaire au cours de la course et qui s'est battu pour passer de la 13ème à la troisième place en une seule journée.

Guschlbauer a progressé en parcourant plus de 200 km et cinq points de virage le quatrième jour lors du tour du Mont Blanc. Il a terminé la journée à la quatrième place, après avoir occupé la troisième place toute la journée. Mais son avance ne devait pas durer, car il était poursuivi avec insistance.

"J'ai raté la première journée, c'était le problème. J'ai fait une petite erreur et ce n'était pas bon", a déclaré Guschlbauer à propos de sa 13ème place.

06 Un nombre record d'athlètes a atteint la ligne d'arrivée

Cette année, les Red Bull X-Alps ont battu un record après l'autre. 23 athlètes ont franchi la ligne d'arrivée, un nombre jamais atteint auparavant dans l'histoire de Red Bull X-Alps.

Ce fut la course la plus serrée de tous les temps : 17 athlètes ont franchi la ligne d'arrivée en moins de 24 heures après Chrigel Maurer, dont Tim Alongi, qui a fondu en larmes en embrassant son équipe. "J'aimerais avoir un mot pour décrire ce sentiment de bonheur", a-t-il dit. Le finisher Pal Takats, âgé de trente-sept ans, a appelé cela "l'un des sentiments les plus intenses de ma carrière de parapentiste". Au même moment, Simon Oberrauner a dessiné dans le ciel une forme de cœur pour sa petite amie avec son tracklog GPS avant l'atterrissage. Pour la deuxième place, il y a eu une lutte à quatre passionnante entre Damien Lacaze, Maxime Pinot, Pal Takats et Patrick von Känel , que Pinot a finalement remportée.

"C'était une édition incroyable de la Red Bull X-Alps. Nous n'avons jamais vu de telles scènes à l'arrivée, avec autant d'athlètes arrivant si près les uns des autres après une semaine de traversée des Alpes", a déclaré le cofondateur de la course Ulrich Grill. "C'est tout simplement incroyable".