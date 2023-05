Red Bull X-Alps 2023 © Red Bull X-Alps

Le nouvel itinéraire du Red Bull X-Alps 2023 a été annoncée au Hangar-7 de Salzbourg : L'unique course de Hike and Fly est plus que jamais à la hauteur de sa réputation de course d'aventure la plus difficile au monde. "Nous sommes très heureux de présenter le parcours de cette année, qui offre de nombreux nouveaux défis aux athlètes", souligne Ulrich Grill, cofondateur de Red Bull X-Alps. "Elle exigera des athlètes une grande réflexion stratégique - et aussi une incroyable endurance".

La présentation du parcours aura également provoqué un sursaut chez les athlètes confirmés comme le Suisse Christian "Chrigel" Maurer ou le matador local Paul Guschlbauer : Car il y a quelques nouveautés passionnantes : Le nouvel itinéraire de la 11e édition du Red Bull X-Alps, dont le départ sera donné le 11 juin 2023, est plein de défis, y compris un nouveau site de départ à Kitzbühel - Kirchdorf, une traversée du glacier d'Aletsch en Suisse et un passage de via ferrata dans le Tyrol du Sud. L'objectif reste toutefois le même qu'en 2021 pour tous les participants sauf un : Zell am See-Kaprun et détrôner "Mr. Red Bull X-Alps" Chrigel Maurer.

"L'aspect d'aller d'abord vers l'ouest puis de revenir vers l'est signifie aussi que l'on est encore plus dépendant de la météo, comme j'ai pu le constater lors de l'édition 2021", explique Paul Guschlbauer, qui participe cette année pour la septième fois au Red Bull X-Alps. "Vers la fin, ce sera vraiment passionnant, car les distances entre les Turnpoints seront de plus en plus grandes".

Red Bull X-Alps 2023 : le parcours © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

"Le parcours exigera des athlètes une grande réflexion stratégique - et aussi une incroyable endurance". Ulrich Grill

01 La route vers la victoire du Red Bull X-Alps en 2023

Pour la première fois depuis 2007, il y a un nouveau lieu pour le départ de la course. La course d'aventure la plus difficile au monde débutera à Kitzbühel - Kirchberg, connue pour sa légendaire "Streif", la piste de descente à ski la plus spectaculaire au monde. Les 34 athlètes partiront du centre de Kitzbühel, d'où ils devront parcourir 900 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Là, ils tenteront de déployer leurs parapentes et de s'élancer dans les airs à travers les Alpes. En cas de mauvais temps, ils continueront à pied.

Après le départ, les athlètes s'envolent vers le sud-est en direction de Wagrain-Kleinarl, qui accueillera les prologues en 2019 et 2021, avant de bifurquer vers le nord-ouest dans la vallée du Chiemgau Achental en Allemagne. De là, l'itinéraire se dirige vers l'ouest à travers le sud de l'Allemagne et la Suisse, en passant par les points de passage de Lermoos dans la Zugspitz Arena tyrolienne, puis par le Piz Buin en Suisse et enfin par Fiesch dans l'Aletsch Arena (Suisse). De là, les athlètes traversent l'imposant glacier d'Aletsch - le plus long glacier d'Europe - pour atteindre les prochains Turnpoints à Frutigen et le sommet du Niesen (2.362 m), une autre montagne que les athlètes doivent escalader.

Au départ de Frutigen, le parcours passe par le Mont-Blanc. Au Col du Petit Saint-Bernard, les athlètes doivent s'arrêter pour prendre un selfie et l'envoyer à la direction de course. Ensuite, ils parcourent 440 kilomètres vers l'est à travers le nord de l'Italie, avec trois points de passage en montagne - le pic Dufour, la Cima Tosa et les iconiques 3 Zinnen dans les Dolomites. C'est là que les athlètes doivent sortir leur équipement d'escalade. Le Turnpoint 3 Zinnen se trouve en effet au sommet du Paternkofel (2.740 m), que les athlètes ne peuvent atteindre qu'après avoir emprunté une via ferrata. Le site d'escalade populaire de Sesto dans les Dolomites italiennes est le prochain Turnpoint, c'est le défi final pour traverser une dernière fois les Alpes vers le Schmittenhöhe, en Autriche. Il ne reste alors plus qu'un court vol plané pour atteindre l'arrivée flottante dans le lac idyllique de Zell am See-Kaprun, dans la région de Salzbourg.

"Avec ce parcours, la course est une fois de plus à la hauteur de sa réputation de "course d'aventure la plus difficile au monde'", explique Ulrich Grill, qui célèbre le 20e anniversaire de Red Bull X-Alps avec l'édition de cette année de cette course à pied et en vol unique au monde.

Red Bull X-Alps 2023 © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

02 La route Red Bull X-Alps 2023 en un coup d'œil

La 11e édition du Red Bull X-Alps débutera le 11 juin 2023 et sera précédée d'un prologue d'une journée, trois jours avant le départ, qui se déroulera dans les montagnes entourant la région de Kitzbühel - Kirchberg. Le 8 juin, les athlètes devront parcourir une distance de 58,6 km en passant par sept Turnpoints - ce qui représente presque le double de la distance du prologue de 2021. Ce sera une bataille passionnante d'un jour avant la course qui déterminera l'ordre de départ du jour 2. Le vainqueur recevra également un Nightpass supplémentaire qui lui permettra de parcourir la période de repos obligatoire.

Longueur : 1 223 kilomètres

Le départ est donné pour la première fois à Kitzbühel - Kirchberg

Il y a un passage de via ferrata dans les Dolomites de Sesto

L'itinéraire traverse cinq pays : l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, la France et l'Italie.

L'objectif est, comme en 2021, Zell am See

Il y a 15 points de passage obligatoires

Le parcours se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

03 1 des 34

Les athlètes du Red Bull X-Alps 2023. © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

Quel plateau de départ ! Le lineup d'athlètes de classe mondiale pour la 11e édition de la Red Bull X-Alps - le 20e anniversaire ne pourrait pas être mieux placé. 34 athlètes du monde entier vont parcourir le chemin exigeant qui mène à l'arrivée uniquement à pied ou en parapente - un nombre jamais atteint auparavant. Le peloton de départ comprend également 4 femmes, dont Elisabeth Egger, la première participante autrichienne, et un total de 17 rookies qui fêteront leur première Red Bull X-Alps sur les nouveaux itinéraires 2023. "Je suis très heureuse d'être là et la route est super excitante", souligne Elisabeth Egger avant sa première participation. "Beaucoup de choses sont nouvelles, mais il y a aussi des sections plus connues que je connais déjà en vol. Je vais bien étudier l'itinéraire avec mon équipe au cours des trois prochains mois et je vais en tout cas beaucoup voler".

Les participants espèrent des conditions météorologiques © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

La concurrence est énorme, avec beaucoup d'expérience. Avec Chrigel Maurer (SUI1), Patrick von Känel (SUI2) et Simon Oberrauner (AUT1), le top 3 de l'année dernière est de la partie - au total, 7 sportifs de l'extrême qui ont terminé dans le top 10 lors de la dernière édition en 2021 sont de la partie - dont le héros local Paul Guschlbauer. Et tous, sauf un, poursuivent un seul et même objectif : battre le champion record Chrigel Maurer et lui faire la nique dans la lutte pour une huitième victoire consécutive.

04 Suivre Red Bull X-Alps en direct

Peu importe à qui tu tiens les pouces : Tu trouveras toutes les informations sur les 34 athlètes de 18 pays sur redbullxalps.com – et tu pourras les suivre pas à pas et en vol grâce au Live Tracking à partir du prologue du 8 juin 2023 et du départ de la course le 11 juin 2023. Notre conseil : sois aux premières loges et ne manque aucun des moments forts de la 11e édition de Red Bull X-Alps 2023 !

