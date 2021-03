Patrick von Känel : « Le mont Blanc, c'est un défi hors normes ! »

« À l'occasion de l'anniversaire de la course – cette année se tient la 10ème édition du Red Bull X-Alps – les organisateurs ont concocté quelque chose de particulier. Nous avions déjà eu vent qu'il y allait avoir de gros changements de parcours . Donc on sentait une certaine appréhension en attendant sa publication. Je m'entraîne en ce moment avec mon équipe dans le Tessin, nous étions du coup ensemble lorsque le parcours a été révélé le 16 mars en fin d'après-midi.

Les participants au Red Bull X-Alps 2021 sont confrontés à ce parcours. © zooom

La première partie est en terrain connu : le départ est à Salzbourg comme de coutume. Mais alors qu'on a l'habitude d'un parcours « du glacier à la mer » via la chaîne principale des Alpes pour atterrir à Monaco, l'arrivée se fait cette année à Zell am See.

Le mot d'ordre c'est : « on va au mont Blanc et on revient »

J'ai d'abord trouvé ça un peu dommage. Monaco, au niveau émotionnel, c'est quelque chose de très particulier. L'atterrissage final sur une plateforme en mer est magique. Et puis on a fini par comprendre que le nouveau parcours a aussi ses avantages. Les sentiers de randonnée proches de Monaco ne sont pas les plus adaptés, la végétation y est dense, et la traversée compliquée. Cette section pénible ne figure plus dans le parcours. Pour autant, le nouvel itinéraire est extrêmement exigeant. En particulier autour du mont Blanc. Si la météo n'est pas de la partie, ça peut vite devenir compliqué.

Les sentiers du Tour de Mont Blanc © Mattias Fredrikson/Red Bull Content Pool

Le départ est donc, comme d'habitude, à Salzbourg . Et la première partie du parcours, via Wagrain, Kitzbühel jusqu'à Achental im Chiemgau , ressemble aussi fortement à l'itinéraire de 2019.

Le prologue du 17 juin à Salzbourg est déjà un défi en lui-même © zooom

Le premier gros changement survient après le virage d'Achental. Les paysages direction Lermoos sont vallonnés avec quelques sections plates. Au niveau thermique, les conditions de vol ne vont sûrement pas être faciles. Le trajet d'Achental à Lermoos s'annonce donc déjà comme une sacrée épreuve. À partir de Lermoos, on continue en Suisse direction le Säntis. Je suis super content qu'un quart du parcours soit en Suisse cette année. Puis on quitte le Säntis pour gagner le Valais via Fiesch jusqu'à Dent D'Oche du côté français du lac Léman.

Et enfin, le parcours fait le tour du mont Blanc. Si la météo est bonne, ce sera l'affaire de quelques heures. Si elle est mauvaise, on peut y passer plusieurs jours. Ici, il va falloir prier sa bonne étoile pour espérer être au bon endroit au bon moment, pouvoir voler autour de la montagne et ainsi s'épargner physiquement en évitant beaucoup de dénivelé.

Trajet de retour via le canton des Grisons et l'Italie du Nord

Sur la route du retour se trouve le piz Palü dans les Grisons. Ça ne va pas être une partie de plaisir non plus, car il y a de la haute montagne dans la vallée située au sud du Valais. Le trajet idéal passe par le mont Cervin et le massif du mont Rose. On parle d'une traversée de sommets de plus de 4'000 mètres, pas d'une balade du dimanche.

Matterhorn © Red Bull

La région du Plan de Corones, soit l'étape d'après, je la connais de la dernière édition. Et enfin vient l'étape finale du Plan de Corones à Zell am See. S'il est possible de voler, cette section ne devrait pas poser problème. Pour notre plus grand plaisir, le Red Bull X-Alps 2021 se terminera, comme l'année dernière, par l'atterrissage sur la petite plateforme flottante. L'eau à Zell am See sera peut-être juste un peu plus froide qu'à Monaco.

Cette année, les participants atterrissent dans la ville de Zell am See © Faistauer Photography

Les préparatifs battent leur plein

En ce moment, nous analysons en équipe le parcours étape par étape. Quel est le plan A ? Quel est le plan B ? Qu'est-ce qu'on fait par telle ou telle météo ? Nous regardons les vols qui ont déjà été faits par d'autres dans ces régions : quels itinéraires ont-ils pris ? On dispose maintenant de nombreux outils pratiques sur Internet. Pour analyser les passages de cols, on utilise Google Earth. Avoir le trajet en tête, ça aide : pendant la course, on sait ainsi ce qui va venir, même si on ne voit pas au-delà de la prochaine montagne.

Concentration maximale sur l'événement-phare © Chicshot Photographie

La course dure 12 jours et le parcours fait 1'238 km, c'est-à-dire 100 km de plus que l'année dernière. Il faut donc parcourir une distance quotidienne de 100 km en moyenne pour terminer la course en 12 jours. Ce n'est pas impossible, mais ça va être très sportif. Il va falloir compter sur des journées agréables et propices au vol. À pied, on est juste beaucoup plus lent. En un jour de marche, on parcourt 70-80 kilomètres maximum, alors que lors d'une très bonne journée de vol, on peut avaler jusqu'à 300 kilomètres.