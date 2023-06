Red Bull X-Alps - "Un mélange de tension, de nervosité et d'anticipation".

"Les préparatifs se sont super bien déroulés jusqu'à présent. J'ai une nouvelle équipe autour de moi et ensemble, nous avons fait de superbes entraînements. Si, après 2021, j'aurais pensé en savoir déjà beaucoup, je dois dire maintenant que nous avons encore pu en apprendre énormément et que nous avons pu mettre en évidence de nouvelles facettes. On découvre toujours de nouvelles choses, on trouve de nouvelles idées. Physiquement aussi, je me sens bien. J'ai certes eu une frayeur il y a deux semaines, car j'ai attrapé un virus. Mais heureusement, j'ai réagi rapidement et je me suis rétabli plus vite que les médecins ne l'avaient prévu.

Survol du Wilder Kaiser : Patrick von Känel en parapente. © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Quand je pense à la course, je ressens un mélange de tension, de nervosité et d'anticipation. L'anticipation l'emporte, notamment parce que le parcours passe cette fois par l'Oberland bernois, par Frutigen et par le Niesen, c'est-à-dire par la région où j'ai grandi et que je connais comme ma poche. Bien sûr, je me réjouis aussi de rencontrer dans cette région de nombreuses personnes que je connais. Toutefois, la région alpine a ses inconvénients : Au-dessus de 2500 mètres environ, il y a encore beaucoup de neige, ce qui peut rendre le passage d'un col excitant, voire dangereux.

Je ne me réjouis pas autant de la partie en Allemagne : là, nous ne pouvons prendre le départ qu'à partir d'emplacements prédéfinis, ce qui est bien sûr extrêmement dommage pour une course d'aventure comme l'X-Alps, et moins excitant pour nous, les athlètes. Heureusement, ce n'est qu'une partie relativement petite de l'ensemble du parcours. Je pense qu'il y a divers moments clés qui peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite : Bien sûr, cela aide si l'on s'en tire bien au début.

Mais comme on l'a vu lors de la dernière édition il y a deux ans, le point de rebroussement est également un endroit critique. En 2021, c'était le Mont-Blanc - ceux qui y sont arrivés tôt ont eu du beau temps, le lendemain, on est resté coincé dans le mauvais temps. Cette année, le Petit Saint-Bernard est le point le plus à l'ouest, et je peux très bien imaginer que ce soit à nouveau un point clé. Il est bien sûr aussi important de connaître plus ou moins par cœur les quelque 400 espaces aériens, pour ne pas se retrouver par exemple dans une réserve naturelle et prendre une pénalité.

Patrick von Känel : prêt pour le départ © Felipe Giacometti / Red Bull Content Pool

Le niveau des participants augmente d'année en année - cette année, il y aura certainement aussi des rookies forts. Il faut donc toujours s'améliorer - et cela devient de plus en plus attractif pour le public. C'est bon pour le sponsoring et, en fin de compte, cela aide les athlètes et les résultats. De ce point de vue, je me réjouis de la nouvelle concurrence. Je ne peux pas dire qui sera le plus difficile à battre. Mais ce que j'ai dit la dernière fois est valable pour moi : Si nous franchissons la ligne d'arrivée en équipe et que nous pouvons regarder en arrière sur un bon temps, j'aurai gagné".

