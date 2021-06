Red Bull X-Alps : la préparation est éreintante

Dans son blog « Road to Red Bull X-Alps », Patrick von Känel nous emmène chaque mois dans les coulisses d’une des courses d’aventure les plus difficiles au monde. Et à la fin du texte, vous trouverez 3 exercices physiques à faire chez vous au quotidien.

« Le Red Bull X-Alps n’est pas une compétition à laquelle on s’inscrit la fleur au fusil. Elle exige des mois de préparation en amont. On doit mettre au point une stratégie qui nous permettra d’atteindre notre but. Pour arriver à Monaco , les athlètes qui participent à la course marchent en moyenne 30 kilomètres par jour pendant 10 à 11 jours, avec un dénivelé moyen de 3000 mètres. Le tout, avec un sac de 7 à 8 kilos sur le dos. Cela exige une certaine condition physique.

Mon ami et kinésithérapeute Urs von Känel , établit mon programme d’entraînement et s'assure que tous les clignotants soient au vert. Il explique :

« Parmi les cinq facteurs de la condition physique, à savoir l’endurance, la force, la coordination, la motricité et la rapidité, les trois premiers sont les plus importants. Pour se préparer correctement, il faut avant tout être conscient des défis qu’impose le Red Bull X-Alps : les participants doivent livrer une performance physique et mentale maximale durant plusieurs jours, tout en souffrant d’une fatigue chronique et de douleurs. Au niveau du corps, les zones les plus sollicités sont les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations des jambes, des hanches et du dos. »

Urs von Känel est toujours aux côtés de Patrick © Red Bull Content Pool

Important : il est possible de préparer les articulations

Le plus grand défi est de courir sur le plat . Tout sportif amateur peut courir en côte pendant des heures, il ne se blessera pas. En revanche, essayez de courir en descente pendant une heure et vous aurez à coup sûr des courbatures le lendemain. Il faut à tout prix éviter cela au Red Bull X-Alps. Et le fait de vouloir accélérer le pas sur de longues distances asphaltées pèse énormément sur les articulations.

Plus que simplement courir... © Chicshot Photography

Comme déjà expliqué, la partie du corps la plus sollicitée, ce sont surtout les genoux. Je prépare vraiment mes articulations avant la course. Il est important de commencer prudemment et d’augmenter le niveau progressivement. Je fais de la marche à pied sur 10, 20, 50, 100 kilomètres. Les articulations doivent rester stables et ne pas présenter trop de jeu, ce qui exige une bonne ceinture musculaire. Comme j’ai des douleurs à un genou depuis mon accident, je dois être particulièrement vigilant. En général, je m’entraîne 8 à 15 heures par semaine. Les tendons et les ligaments sont eux aussi soumis à une pression maximale durant le Red Bull X-Alps. De bons étirements et des massages sont donc extrêmement importants.

Pourquoi l’entraînement fractionné est également important pour l’endurance

Je suis plutôt comme un moteur diesel : pas super rapide, mais une fois échauffé, je cours. C’est pourquoi je n’aimais pas tellement l’entraînement fractionné par le passé. Il est néanmoins indispensable pour tout ceux qui souhaitent augmenter leur cadence. Urs explique pourquoi :

« Chaque athlète du Red Bull X-Alps connaît la situation. On est en bas dans la vallée au meilleur moment pour les thermiques et on doit rejoindre les flancs de montagne ensoleillés le plus vite possible. Le meilleur moyen pour y arriver est de monter rapidement. Bien que l’endurance de base soit très utile dans ce cas, il faut avant tout une très bonne tolérance des muscles à l’acide lactique et de bons processus métaboliques lors des efforts très intensifs. Le lactate entraîne une acidification des muscles qui, à forte dose, peut provoquer une défaillance musculaire. C’est alors que l’entraînement fractionné entre en jeu : le rythme cardiaque est sans cesse tiré vers le haut pour que le corps reste efficace et performant, même lorsqu’il est sollicité au maximum. »

Entraînement fractionné de Patrick von Känel

Aujourd’hui, je prends plaisir à faire du fractionné. Olivier Beer , un ancien cycliste olympique, m’accompagne. Cela m’aide énormément d’être entouré de chouettes personnes et de pouvoir partager l’entraînement avec d’autres sportifs.

Même si ce n’est pas toujours facile. En ce moment, les journées ici en Suisse sont encore très courtes et il fait sombre très tôt. Je n’aime pas toujours m’entraîner dans l’obscurité. Mais le printemps arrive et les jours rallongent.

État actuel de la préparation

Où en suis-je actuellement dans ma préparation ? Je pense qu’Urs est mieux placé pour répondre :

« Durant son enfance et sa jeunesse, Patrick a pratiqué de nombreux sports et activités qui exigeaient tous des efforts physiques différents en matière d’endurance, de force, de coordination, de motricité et de rapidité. Cela lui a permis d’augmenter sans cesse sa résilience physique tout en s’amusant. Aujourd’hui, Patrick a de très bonnes prédispositions pour terminer le Red Bull X-Alps sans se blesser.

Bike to Kite : Patrick von Känel et l’aventure ultime

Patrick et moi travaillons ensemble depuis le printemps 2020 et nous optimisons sans cesse son plan d’entraînement. Au début, nous nous sommes concentrés sur l’adaptation des intensités et des fréquences d’entraînement. En préparant le Red Bull X-Alps 2019, Patrick s’est souvent senti fatigué et abattu avant la compétition. Il avait les bons contenus d’entraînement, mais forçait souvent sur l’intensité et prévoyait trop peu de récupération entre les séances. Nous avons aussi ajusté quelque peu son alimentation et ses heures de sommeil.

Rude ascension : Patrick von Känel lors du Red Bull X-Alps 2019. © Red Bull Content Pool

Patrick a une bonne endurance de base. Courir sur une longue distance à faible allure ne lui pose aucun problème, ce qui est évidemment très utile pour le Red Bull X-Alps. Au niveau de la force, il est plutôt musclé. Ses articulations sont donc bien soutenues et il peut ainsi encaisser des atterrissages plus difficiles sans se blesser.

Quant à la coordination, c’est l’un de ses grands points forts. Ayant pratiqué plusieurs types de sport, il a un contrôle incroyable de son corps et de sa voile, et parvient à les maîtriser, même dans des conditions extrêmes. Ses activités sportives polyvalentes le confrontent constamment, lui et son corps, à de nouveaux défis. C’est pourquoi nous ne pratiquons ici tout au plus que des entraînements complémentaires. »

Toujours garder une poire pour la soif

Cet hiver, j’ai fait une rando à ski. Avant même d’atteindre le sommet, j’avais mangé toutes mes provisions. Ma réserve d’énergie était vide et tout ce qui me restait, c’était une cannette de Red Bull. Mais je savais que je ne pouvais pas la boire trop tôt. Je l’ai alors ouverte une demi-heure avant d’arriver au sommet. Je me réjouis déjà d’ouvrir une cannette, c’est une bonne dose de rafraîchissement mais surtout d’énergie. Je ne manquerai pas d’en emporter quelques-unes au Red Bull X-Alps.

Toujours garder le sommet suivant à l’esprit © Patrick von Känel

Pour moi, les préparations physiques pour le Red Bull X-Alps représentent l’un des plus grands défis. Et pas seulement parce que j’ai 8 à 15 heures d’entraînement par semaine, en plus des heures de vol. Non, aussi parce qu’il faut toujours trouver la motivation pour aller faire son jogging, même quand il pleut. Sur ce point, je dois dire qu’Urs et Olivier me soutiennent énormément. Ils m’accompagnent à mes entraînements par tous les temps. Et ils sont également toujours prêts à répondre à mes questions, même un dimanche soir. Cela me motive et je suis très reconnaissant de les avoir à mes côtés sur ma route vers le Red Bull X-Alps 2021. »

Patrick vous a concocté 3 exercices qui devraient vous préparer à la saison en montagne :

1 Step Up

Placez-vous à environ 20 cm devant une chaise. © Patrick von Känel Drücke dein gesamtes Körpergewicht nur mit dem linken Bein hoch. © Patrick von Känel Drücke dein gesamtes Körpergewicht hoch bis du auf dem Stuhl stehst. © Patrick von Känel Runter zurück in die Ausgangsposition gehst du mit dem gleichen Bein. © Patrick von Känel

Répétez cet exercice vingt fois, faites une pause d’une minute, puis changez de jambe. L’idéal est de faire 3 séries de 20 exercices par jambe avec une pause de 3 minutes entre chaque série.

2 Salamandre

Ausgangslage © Patrick von Känel Ziehe dein Knie so nahe wie möglich zu deinem Ellbogen. © Patrick von Känel Mache dies abwechslungsweise links und rechts © Patrick von Känel

Répétez ces exercices pendant une minute, puis faites une pause d’une minute. L’idéal est de répéter cette série 3 fois, avec une pause d’une minute entre chaque série. Plus vous faites le mouvement lentement, plus l’exercice est difficile.

3 Avion

Cet exercice se pratique avec le poids de votre corps. Vous n’avez besoin d’aucun équipement. Si vous trouvez l’exercice trop facile, vous pouvez placer un support instable (p. ex. une serviette de bain) sous la jambe.

Étirez une jambe vers l’arrière en tendant les bras de part et d’autre... © Patrick von Känel

Restez dans cette position pendant une minute.

Après une minute, vous pouvez faire l’exercice avec l’autre jambe. © Patrick von Känel

L’idéal est de faire cet exercice 3 fois de chaque côté. Vous pouvez ajouter une difficulté supplémentaire, comme fermer les yeux ou résoudre des calculs.