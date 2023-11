"Reel Rock" : découvre les moments forts de six saisons d'action d'escalade

voit les rochers différemment de la plupart des gens. Pour lui, un bloc de granit est à la fois un terrain de jeu, une énigme et une œuvre d'art. Cet épisode suit le grimpeur suisse pendant plus de six ans, alors qu'il explore les rochers époustouflants de sa région natale, le Tessin. Il s'aventure ainsi sur l'un des rochers les plus durs et les plus vénérés -- le "Off the Wagon". Après cela, tu ne regarderas plus jamais un rocher de la même manière -- promis !