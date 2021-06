Les règles d’or du retour à la fête

Oui, on le sait, vous avez appris à faire du pain pendant le premier confinement. Seulement, vous savez que les professionnels sont toujours un level au-dessus (s’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient, ils ne se mettraient pas au boulot à 3h du mat), mais en plus, vous allez rappeler des mauvais souvenirs à tout le monde. Or, votre vocation, c’est d’être l’incarnation du fun retrouvé. Alors posez donc ce moule, chantez, dansez, et couchez-vous à l’heure où les boulangers se lèvent. Elle est là, votre mission.