Les règles de la Coupe de l’America, d’hier à aujourd’hui

Comprendre les règles de l’America’s Cup peut s’avérer complexe, car celles-ci ont considérablement évolué à travers le temps. Et pour cause, un des principes du Deed of Gift stipule précisément que le vainqueur – appelé le Defender – peut définir le protocole de la prochaine édition, à savoir le lieu, la date, les bases et les règles de participation. À l’America’s Cup, « the winner takes it all ».