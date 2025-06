Les conseils et astuces pour bien débuter sur REMATCH

Grâce aux bêtas de REMATCH , les joueurs ont déjà pu tester et surtout trouver de nombreuses techniques et mécaniques comme Kameto . Car oui, REMATCH n’est pas un jeu si simple que ça, qui va vite devenir très skillé au fil des semaines suivant sa sortie. Pour tout maîtriser, il va donc falloir que vous passiez du temps à l'entraînement. Et ça tombe bien, on a noté pour vous les combos de base et un peu avancés pour rouler sur la concurrence.

Retrouvez ci-dessous la première vidéo de Kameto sur Rematch hors bêta :

01 Les bases de REMATCH

Une des particularités qui différencie REMATCH des autres jeux de foot, ce sont les murs qui entourent le terrain. Dans ce jeu, il n’y a aucune sortie, la balle va juste rebondir sur le mur et revenir sur le terrain n'interrompant pas le jeu. N’hésitez donc surtout pas à jouer avec les murs en faisant rebondir la balle dessus pour des passes etc.

Pendant un match, vous allez sûrement avoir le réflexe de rester focus sur le ballon et ainsi oublier de regarder la minimap située en bas à droite de votre écran. Pourtant, celle-ci offre des informations précieuses comme la position de chaque joueur, ce qui vous permettra d'anticiper des tacles ou de voir des angles de passes que vous n’auriez pas aperçus sans. Et plus largement, elle vous aidera à mieux vous positionner sur le terrain.

Si vous jouez en solo, il vous sera essentiel de réaliser des appels de balles si vous êtes démarqué ou bien positionné. Appuyez sur votre L3/LS (joystick gauche) et votre personnage lèvera la main, ce qui enverra un signal sonore et visuel à vos coéquipiers.

Voici le trailer de REMATCH pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire dans le jeu :

02 Les déplacements dans REMATCH

Si vous inclinez un peu le joystick gauche votre personnage va marcher, si vous inclinez à fond le joystick, votre personnage va trottiner (avec ou sans ballon). Si vous voulez courir, appuyez sur la touche L1/LB. Cela va faire descendre votre barre d’endurance verte mais uniquement si vous êtes dans la partie de terrain adverse. Dans votre partie de terrain, la barre va devenir jaune et sera inépuisable.

Pour aller encore plus vite vous devez appuyer sur L1/LB, ce qui entamera la deuxième petite barre d’endurance bleue présente à droite de celle de base. C’est la même chose dans les 2 moitiés de terrain. Même si la grande barre d’endurance est vide, il est quand même possible de faire un super sprint si la petite barre est remplie.

Quand vous courrez avec L1/LB, votre personnage contrôle le ballon, mais dès que vous allez appuyer deux fois sur cette touche pour aller encore plus vite, vous perdez le contrôle de la balle. Votre personnage va d’ailleurs plus vite sans ballon qu’avec ballon.

03 Les tirs dans REMATCH

Rendez vos tirs inarrêtables dans REMATCH © Soclap

Votre personnage tire là où est présent le réticule, il faut donc viser avec votre joystick droit un peu à la manière d’un FPS.

Le tir, quant à lui, s'effectue avec la touche R2/RT. Plus vous maintenez appuyé cette touche, plus le tir sera puissant mais plus il prendra du temps à se charger avant de partir. À l’inverse si vous appuyez très légèrement, le tir sera très rapide mais moins puissant.

Il est aussi possible de mettre de l’effet dans ses tirs. Pour ce faire, il suffit d'inclure le joystick gauche quand vous tirez. Pour un effet latéral, il faut incliner le joystick gauche vers la gauche et pour un tir extérieur du pied, il faut incliner le joystick gauche vers la droite. L'effet du ballon peut aussi aller vers le bas si vous inclinez le joystick vers le bas pour un tir plongeant. Dans ce cas-là, visez au-dessus des cages. L’effet flottant également de la partie et pour le faire il suffit d'incliner votre joystick gauche vers le haut. Votre personnage peut d’ailleurs mixer les effets si vous inclinez votre joystick dans un entre deux, en diagonale. Il est utile de savoir que plus vous tirerez fort, moins il y aura d’effet et inversement.

04 Le Tap dans REMATCH

Le Tap est une mécanique qui peut servir à faire des passes ou des tirs. Il s'utilise avec la touche Carré/X.

Pour le tir, il est moins puissant mais plus rapide. Il a surtout l’avantage de pouvoir être calibré grâce au joystick gauche, en l’inclinant dans la direction où vous souhaitez tirer, ce qui rendra vos frappes imprévisibles car votre personnage peut feinter le gardien. Utilisez-le quand vous êtes dans la surface de réparation.

C’est le même principe pour les passes. Dans ce clip, les joueurs utilisent le Tap pour effectuer des passes imprévisibles :

Vous pouvez aussi effectuer des taps lobés en appuyant sur Carré/X + R1/RB. Plus votre personnage va vite, plus le geste sera puissant. Cette mécanique est surtout utile pour effectuer des centres.

La commande Carré/ X + Croix/ A vous permet d'effectuer un tap court. Cela peut être utile quand vous courez et que vous voulez vous débarrasser de vos adversaires. Si vous rajoutez R1/RB à cette commande, votre personnage fera un tap court lobé.

05 Les dribbles dans REMATCH

Appuyez sur L2/LT pour passer en mode dribble rapproché, vous verrez que la caméra se rapproche légèrement de votre joueur. Restez appuyé sur L2/LT et appuyé sur X/A, cela va déclencher les gestes techniques, ce qui entamera légèrement votre barre d’endurance.

06 Les contrôles de balle dans REMATCH

Le contrôle du ballon se fait de manière passive lorsque votre joueur se rapproche du ballon. Quand vous prendrez possession de la balle, une petite animation jaune se déclenchera. La zone de contact est constituée d'une capsule d'environ la taille du joueur, ainsi que d'une zone de contact arrondie plus large au niveau des pieds du joueur. Cela signifie que le joueur ne peut pas contrôler les ballons plus hauts que sa taille (c'est-à-dire 1,85 m), et peut contrôler les ballons plus éloignés lorsqu'ils sont proches du sol. Donc, si la balle arrive au-dessus de vous, sautez pour la récupérer ou effectuez une reprise de volée.

Quand vous avez la possession du ballon, vous êtes vulnérables, c'est-à-dire que vous pouvez subir les tacles de vos adversaires. C’est là qu’intervient la mécanique de poussée de balle. Appuyez sur X/A pour pousser le ballon dans la direction où va votre personnage, relâchant la possession. Cela signifie que vous n'êtes plus vulnérable aux tacles : si un autre joueur essaie de vous tacler lorsque vous n'êtes pas en possession, vous évitez automatiquement son tacle, et cela n'a pas d'impact sur votre mouvement. De plus, vous irez aussi plus vite en alternant possession et poussée de balle.

Vous pouvez également utiliser la poussée de balle lobée en appuyant sur R1/RB + X/A. Une mécanique très forte pour dribbler un joueur qui arrive en face de vous. Cependant cela peut être défendu grâce à un saut.

Voilà à quoi ressemble cette mécanique maitrisée :

07 Savoir défendre dans REMATCH

Même si tout le monde préfère attaquer dans REMATCH, sans défense, il devient difficile de gagner des matchs. N’oubliez pas non plus qu’il vous faut un gardien par ailleurs (n’importe quel joueur peut l'être, il suffit juste de rentrer dans sa surface de réparation).

Pour les tacles, L1/LB + Rond/B vous permet d’effectuer un tacle glissé ayant une grande portée, le joueur glisse assez loin. Si le tacle touche le ballon, celui-ci sera repoussé dans la direction du tacle. Plus le ballon est touché tôt dans l’action du tacle, plus il sera repoussé loin. Quand vous réussissez votre tacle sur un adversaire ayant la possession du ballon, celui-ci sera stun très brièvement.

Devenez un patron de la défense sur REMATCH © Soclap

Vous avez aussi la possibilité de réaliser des tacles debout avec Rond/B. Cette technique a moins de portée mais est bien plus rapide à réaliser. Tout comme le tacle glissé, le ballon est repoussé dans la direction du tacle et le joueur adverse touché sera légèrement stun mais moins longtemps.

Pour passer en mode défense, restez appuyé sur L2/LT, votre personnage se courbera et effectuera des pas chassés quand il se déplace. Ce mode va augmenter votre hitbox de défense et vous dévierez automatiquement les frappes et contrerez les ballons.

Vous pouvez aussi faire des dashs en mode défensif pour vous déplacer plus vite. Pour cela, maintenez L2/LT + X/A. Vous pouvez accompagner cette technique de tacles. Mais attention, votre barre d’endurance même jaune, s’épuisera quand vous dashez.

Il existe également une mécanique de plongeon défensif afin d’intercepter les ballons en l’air. Pour cela, maintenez R1/RB + Triangle/Y. Votre personnage va effectuer un saut que vous pouvez orienter dans n'importe quelle direction. Il est aussi possible de réaliser ce plongeon en sprintant, votre personnage sautera plus haut mais perdra ses appuis à la réception. Si vous combinez le plongeon défensif avec le mode défense, votre personnage restera sur ces appuis.

08 Maîtriser le gardien de but dans REMATCH

Le gardien est le poste le plus important de REMATCH © Soclap

Comme dit plus tôt, vous devez rentrer dans votre surface de réparation pour devenir gardien de but. Il ne peut bien sûr pas y avoir 2 gardiens de but. Il est quasi obligatoire de rester en mode défense, donc avec L2/LT, avec le gardien pour arrêter les tirs.

Pour les plongeons aériens du gardien, appuyez sur Triangle/Y et inclinez le joystick gauche pour décider de la direction où vous voulez plonger. Si vous ne touchez pas au joystick, votre gardien fera un plongeon axial. Il est conseillé de toujours rester appuyé sur L2/LT.

Pour les sorties dans les pieds où arrêter des tirs à ras de terre, appuyez sur Rond/B tout en inclinant le joystick selon l’endroit que vous visez.

Avec toutes ces mécaniques et conseils, vous aurez un avantage considérable sur les autres débutants de REMATCH (du moins si vous vous entraînez un minimum pour les maîtriser). On vous donne rendez-vous sur les terrains virtuels avec Kameto et que le meilleur gagne !