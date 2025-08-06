Après six années passées chez Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel rejoindra Red Bull - BORA - hansgrohe à partir de la saison 2026. Le double champion olympique a également remporté la Vuelta a España 2022 et plusieurs autres grandes courses sous le maillot bleu et blanc de l'équipe belge, dont deux fois Liège-Bastogne-Liège (2022 et 2023) et trois fois la Clásica de San Sebastián (2019, 2022 et 2023). Ralph Denk, PDG de Red Bull - BORA - hansgrohe, dit de lui :

Remco représente l'ambition. Il ne veut pas seulement rouler - il veut façonner le cyclisme. Ralph Denk

Et d'ajouter : "Il n'apporte pas seulement un talent sportif exceptionnel, mais aussi une façon de penser remarquable. Sa détermination, son professionnalisme et sa volonté infatigable de réussir sont vraiment inspirants".

L'arrivée d'Evenepoel est une étape importante dans le développement de Red Bull - BORA - hansgrohe en tant que prétendant au Grand Tour. Avec Evenepoel dans l'équipe, Red Bull - BORA - hansgrohe construit une équipe du Tour qui sera une concurrente féroce pour toutes les autres équipes dans les années à venir.

Pour le Belge, ce changement signifie un nouveau départ après une saison 2025 difficile, marquée par des blessures et une élimination précoce au Tour de France. Il a remporté le contre-la-montre de la 5ème étape autour de Caen, mais ne semblait pas être en pleine possession de ses moyens dans les montagnes. Après avoir abandonné la course, Evenepoel a fait savoir sur sa chaîne Instagram qu'il avait commencé la course avec une côte cassée.

Florian Lipowitz a réalisé une performance exceptionnelle pour ses débuts sur le Tour, terminant troisième au classement général et remportant le maillot blanc de meilleur jeune coureur. Un bon présage pour la suite.

Lipowitz a assuré le meilleur résultat sur le Tour de l'histoire de Red Bull - BORA - hansgrohe et a mis fin à près de deux décennies d'absence de podium pour les Allemands sur le Tour de France. Lipowitz a commencé la course en soutien de Primož Roglič , qui a finalement terminé huitième, tandis que Lipo est devenu le leader inattendu de l'équipe grâce à sa constance et sa forme.

L'arrivée d'Evenepoel chez Red Bull - BORA - hansgrohe est un signe clair que l'équipe pose les jalons pour devenir l'un des noms les plus attractifs sur la scène cycliste internationale dans les années à venir.