Prince des courses de montagne

Plus ça grimpe, plus il aime. Le Fribourgeois de Charmey Rémi Bonnet (27 ans) est un champion toutes saisons qui ne se fatigue jamais. Il fait partie des meilleurs coureurs de montagne du monde aussi à l’aise en ski alpinisme l’hiver qu’en trails l’été. Avant notre interview, histoire de se dégourdir les jambes, il s’était tapé quatre heures de vélo avec 2.500m de dénivelé, la routine pour lui. « J’aime l’endurance et les deux sports que je pratique se complètent bien. Tant qu’on a la passion », sourit-il.

« J’aime l’endurance et les deux sports que je pratique se complètent bien. Tant qu’on a la passion » Rémi Bonnet

Pour Rémi, le chemin mène vers le haut © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

L’hiver dernier a été particulièrement propice pour lui. Outre ses quatre succès dans les courses dites verticales, il a surtout réalisé un grand rêve en remportant ce qui en Suisse est le mythe absolu du ski alpinisme, la Patrouille des Glaciers, 53 kilomètres reliant Zermatt à Verbier. Avec ses deux coéquipiers le Valaisan Martin Anthamatten et le Bernois Werner Marti, ils se sont imposés devant la patouille italienne, vainqueur de l’édition précédente « Ce fut vraiment un sommet pour moi, raconte Rémi. C’était génial de la gagner. Surtout qu’à 27 ans, je suis beaucoup plus jeune que la majorité des ténors de la discipline. »

Ses ambitions olympiques

A l’inverse de cette course si longue, les verticales, où il excelle, consistent, en un effort intense, à avaler une piste de ski, et la plus pentue possible, mais à l’envers, à la montée, en 30, 40 minutes en général. Le Fribourgeois s’est notamment imposé à Verbier cet hiver. « On court en peloton, mais il n’y a pas vraiment de tactique, c’est le plus gros moteur qui l’emporte. C’est un effort à 100%, tu ne peux pas te cacher. »

Le ski de randonnée à un nouveau niveau © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Le ski alpinisme figurera pour la première fois au programme olympique en 2026 lors des JO de Milan-Cortina. « Dans le milieu, tout le monde est déjà fixé là-dessus. A 31 ans, l’âge idéal, je devrais avoir toutes mes chances, mais en quatre ans, tellement de choses peuvent se passer. » Lors des Jo d’hiver, Rémi Bonnet a toujours eu une admiration pour Dario Cologna, le skieur de fond grison, cinq fois médaillé d’or.

Il aime la solitude

Le jeune Fribourgeois est très attaché à son village de Charmey. « J’y ai toujours vécu, j’y ai tous mes copains d’enfance. » Jusqu’à l’âge de 16 ans, il a joué au foot, avant que quelques balades à ski avec un pote et son papa ne lui donnent le goût des sports d’endurance. Eté comme hiver, il s’entraîne dans la région des Gastlosen, les plus fameuses cimes de la région. On le décrit comme un loup solitaire et il l’assume totalement. « J’aime aller où je veux quand je veux, sans l’aide de personne. J’apprécie ces moments de solitude, qui permettent de réfléchir sur soi-même, surtout qu’en montagne on s’entraîne dans des endroits magnifiques, ce qui n’est pas le cas de tous les sports. »

Rémi apprécie la solitude de la montagne © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

« J’y ai toujours vécu, j’y ai tous mes copains d’enfance. » Rémi Bonnet

L’été les courses dites du « kilomètre vertical » consistent à avaler mille mètres de dénivelé sur la distance la plus courte possible. L‘épreuve de Fully en Valais est le plus connue au monde. On y passe de 500m d’altitude à 1500 mètres en parcourant 1920 mètres sur une pente à plus de 50% de moyenne. C’est quasi de l’escalade. Rémi Bonnet l’a remporté deux fois, comme plein de courses du même type à travers toute l’Europe. « Cela fait très mal aux jambes » rigole-t-il. Mais aujourd’hui, plutôt qu’à ces drôles de sprints, il préfère donner sa priorité aux trails, aux marathons de montagne.

Comment battre Kilian Jornet

« Même si cela fait un peu gonflé, je gagnais ces verticales un peu trop facilement, je n’avais plus la même satisfaction. J’ai eu envie de sortir de ma zone de confort. » En 2017, il avait remporté l’un de ces plus fameux marathons, celui de Pikes Peach dans le Colorado : 21 kilomètres de montée pour atteindre ce sommet culminant à 4300m et retour en descente par la même route. Mais le course qu’il rêve un jour de gagner reste Sierre Zinal, aussi mythique l’été que peut l’être la Patrouille des Glaciers l’hiver. Pour cela, il devra réussir à battre son concurrent et ami l’Espagnol Killian Jornet, neuf fois vainqueur d’une ’épreuve sur laquelle il règne sans partage. « J’ai participé à plusieurs camps d’entraînement avec lui. Même si médiatisé, il est resté le même, un gars cool, simple, agréable. Dans le milieu, il est la référence absolue. »

« Même si cela fait un peu gonflé, je gagnais ces verticales un peu trop facilement, je n’avais plus la même satisfaction. J’ai eu envie de sortir de ma zone de confort. » Rémi Bonnet

Rémi Bonnet - un athlète d'exception © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

En 2019, Rémy Bonnet avait terminé 3e de Sierre-Zinal. L’été dernier, il a fait jeu égal avec Jornet jusqu’aux trois quarts de la course, avant de s’écrouler peu après l’hôtel Weisshorn et de finir 9e. « J’ai un soudainement eu un terrible coup de mou, même aujourd’hui je ne sais pas vraiment ce qui m’est arrivé. ». Désormais, il est déterminé à changer de tactique sur la classique du Val d’Anniviers. « J’ai tendance à m’enflammer et à tout donner dés la première montée vers Ponchette. Avec les années, je dois apprendre à mieux gérer ma course » relève cet avaleur de pentes raides. Cella suffira-t-i en en août prochain pour enfin détrôner l’Espagnol ?