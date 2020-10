Connaissez-vous, Emma , ce mannequin créé à partir des données du rapport "The Work Colleague of The Future" pour démontrer à quel point notre corps souffre des conditions de travail au bureau ? Dos et nuques courbés, yeux rouges, membres gonflés... Emma fait peur, et pourrait bien être l'archétype de l'employé de bureau d'ici une vingtaine d'années tant le travail en entreprise nous sédentarise.

Emma, votre future collègue de bureau © Fellow Brands

Mais comme nous avons à coeur que nos lecteurs ne ressemblent pas à cette créature, nous avons demandé à la coach sportive Julie Pujols-Benoit de nous donner quelques exercices simples à réaliser chaque jour sur votre lieu de travail.

Bouger avant et après

Puisque la journée ne commence pas au bureau, la coach incite à bouger avant et après sa journée de labeur. "Ça peut être s’arrêter à un arrêt de métro avant, utiliser d’avantage les escaliers, privilégier un vélo, se garer un peu plus loin si on est en voiture", explique-t-elle. "Ça permet de trouver de l’énergie pour bien attaquer la journée mais aussi d’avoir un sas entre chez soi et son lieu travail, surtout si on a eu des tensions au bureau, de décompresser et de ne pas rentrer à la maison avec toutes ses crispations." Bref, un moment bénéfique pour le corps et l’esprit.

Améliorer sa posture

"Quand on est assis derrière son écran, on a tendance à se voûter", explique Julie. Pour remédier à ce fléau qui touche une bonne partie des employés de bureau, rien de mieux que de troquer sa chaise de bureau pour un Swiss Ball. "On est très bien assis dessus et ça pousse naturellement à se tenir droit, à s'auto-grandir", assure-t-elle. Assis sur ce ballon ergonomique, vos muscles du dos et du ventre vont lutter constamment contre de petits déséquilibres, et donc se tonifier naturellement.

"Pour aller encore plus loin, il existe aussi des t-shirt Percko qui par un effet mécanique vont aider à se redresser". Les fibres de ces t-shirts intelligents vont se tendre automatiquement pour vous redresser quand votre colonne vertébrale s'arrondira. Pas mal, non ?

Quelques exercices à réaliser tout au long de la journée

Muscler ses abdos pour prévenir le mal de dos

"À part si on a une vraie pathologie, il faut savoir que quand on a mal au dos, c’est souvent parce qu’on n’a pas assez d’abdos", explique la coach. Concrètement, si vous manquez d'abdos, votre ventre est relâché, vous aurez tendance à vous cambrer et une bonne partie de votre poids sera relâché dans le bas de votre dos, précise-t-elle.

"Ce que je conseille, c’est donc d’adopter les cinq référentiels du pilates". Pas besoin de suivre des cours pour autant puisque ces petits exercices peuvent être effectués n'importe où et n'importe quand. Julie l'assure : "Ça paraît compliqué, mais ça devient naturel avec le temps."

Périnée contracté

Nombril aspiré

Bassin redressé

Nuque allongée

Épaules baissées

Muscler son fessier

"De plus en plus de personnes développent le syndrome de la fesse molle qui survient quand on est assis toute la journée et qu’on ne fait pas de sport. Il ne faut donc pas hésiter à les contracter, quand on est debout ou assis. Tous les jours, c’est bien de faire 50 contractions."

Penser à s'étirer

Toutes les heures, Julie Pujols-Benoit recommande de s'étirer. Mais comment le faire de la meilleure manière possible ? "Debout, pieds à la largeur du bassin et jambes tendues, enroulez votre buste, vers le sol, pliez ou tendez vos jambes et déroulez la colonne vertébrale".

Quelques exercices à réaliser entre midi et deux

"Pendant sa pause, je recommande de toujours prendre le temps de manger et de prendre 10 ou 15 minutes pour faire des petits exercices."

- des squats, qui feront travailler les mollets, les cuisses, le fessier etle bas du dos.

- des pompes, qui feront travailler la poitrine, les épaules, les biceps et les pectoraux.

- des abdos, qui feront travailler les muscles du ventre et le périnée.

"En 10 minutes, on a fait un circuit facile, complet et efficace et en plus ça peut être un moment ludique", explique la coach.

Un cercle vertueux

Julie l'admet, "on n'a peut-être pas envie au début, surtout si on n’est pas sportif, mais on très vite on va ressentir les endorphines et les bienfaits physiques et mentaux de ces petits exercices quotidiens. Je conseille donc toujours d’être à l’écoute de ce ressenti, parce qu’à partir du moment où on a entendu ce message de notre corps, ça nous donnera envie de continuer et ça engendre l’envie de prendre soin de soi plus globalement".