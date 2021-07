Alors que son rival au championnat Lewis Hamilton bataillait dans le top 5, Verstappen a très rapidement creusé le trou avec la concurrence, comptant trois secondes d’avance sur Lando Norris au huitième tour puis 12 secondes au 30ème tour avant de gérer tranquillement sa deuxième moitié de course pour aller signer sa cinquième victoire cette saison devant Valtteri Bottas et Lando Norris. Un succès qui permet à Verstappen d'accentuer évidemment son avance au championnat (voir plus bas). En prime, le pilote Red Bull Racing Honda a signé le meilleur tour en course, lui permettant ainsi de faire le plein et de repartir de cette double épreuve en Autriche avec 51 points sur 52 possibles.