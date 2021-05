On le sait, le circuit de Monaco n’est pas le plus propice aux dépassements. Et on a évidemment encore pu le vérifier ce dimanche à l’occasion d’un

Grand Prix

remporté par

Max Verstappen

devant

et

Lando Norris

. C’est finalement avant même l’extinction des feux rouges que le plus gros fait de course a eu lieu avec l’abandon de Charles Leclerc. Samedi, le pilote Ferrari avait signé la pole position avant de taper violemment le rail à quelques minutes de la fin de la séance. Un incident qui a entraîné un drapeau rouge et l’arrêt des qualifications. Les mécaniciens Ferrari ont dû réparer la monoplace du Monégasque pour la course, mais un problème sur son arbre de transmission à l’arrière gauche de la voiture l’a contraint à renoncer à prendre le départ alors que Leclerc allait se mettre en grille. Résultat, c’est

Max Verstappen

qui s’est retrouvé en tête sur la grille et a parfaitement contenu

Valtteri Bottas

au départ pour prendre les commandes de la course.