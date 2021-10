Red Bull Conquête du Château 2021 : une 2ème édition mémorable

Après un départ groupé de la plage de Morlon, il s’agissait de franchir 6 obstacles, une distance totale de 14,8 km et 646 m de dénivelé. Cette année, la course présentait de nouveaux obstacles passionnants et, bien entendu, l’habituelle montée finale qui coupe le souffle à tous les coureurs, hommes et femmes, sans exception. Avec le double de dénivelé, des montées palpitantes et des descentes ardues, les trail runners chevronnés en ont eu pour leur argent. Un prix spécial, offert part les partenaires Alpina Watches et Groupe E, est venu récompenser qui est venu le plus rapidement à bout des deux nouveaux challenges. Cette course d’aventure attire une foule des plus diverse : coureurs trail, coureurs amateurs ambitieux à la recherche d'un nouveau défi, mais aussi des crossfitters. Autre fait remarquable et positif : un très bon mix d’hommes et de femmes. Après un succès comme celui-ci, l'événement Red Bull Conquête du Château sera donc de nouveau organisé à Gruyères en 2022.