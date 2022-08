Rhiannan Iffland: Je garde de superbes souvenirs de Sisikon, même si je n’y suis pas encore montée sur la plus haute marche du podium. Bien sûr, je suis extrêmement motivée pour réaliser la meilleure performance possible cette année. Je sais également à quel point les fans aiment cet événement. Je gère plutôt bien la pression en ce moment : je sais que cela peut paraître étrange, mais j’ai appris à apprécier la pression des compétitions. En tout cas, je me réjouis de me rendre à Sisikon et je vais certainement donner le meilleur de moi-même.