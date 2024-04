La Romandie remporte la bataille du Röstigraben

Red Bull Rift Rulers Romandie vs Deutschschweiz: It’s the oldest rivalry in Switzerland. Red Bull Rift Rulers pins the two parts of the country — Romandie and Deutschschweiz — against each other on a custom Fortnite map.

Autre son de cloche chez Leonid « Leo » Smailoski, le capitaine de l'équipe gagnante de Suisse romande : « Notre content creator Géo a bien résumé la situation. Nous avons bien communiqué et agi avec plus de détermination aux bons moments. De plus, deux de mes équipiers et moi nous connaissons très bien et depuis longtemps. Finalement, le reste de l'équipe était, comme nous, super motivé ».

Pour que les joueurs puissent relever un défi supplémentaire, une map Costum Fortnite a été utilisée. Celle-ci avait intégré quelques-uns des plus importants symboles de la Suisse ainsi que le « Rösti Rift » lui-même au milieu de l'univers de jeu Fortnite. Cela ne l'a pas seulement rendue plus attrayante pour les joueurs, mais a confronté les deux parties à quelques défis à surmonter. De plus, après avoir perdu un tour, Dylan « Shloppy » Crivelli a pu être tiré au sort comme joker pour le tour suivant. Celui-ci n'est certes entré en jeu qu'au huitième tour, mais il a pu faire la différence entre les compétences et les buffs. « Même si je n'ai pas pu aider l'équipe à gagner, je me suis bien amusé et c'était une super expérience pour moi ici à Lucerne », a déclaré le Tessinois de 19 ans.

