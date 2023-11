Comment le développement de ton propre potentiel influence les autres

Irina Jenni s'est donné pour mission d'aider les individus et les entreprises à découvrir et à vivre leur potentiel. Car en tant qu'experte en changement et transformation culturels, elle est fermement convaincue que c'est le seul moyen de rester en bonne santé, motivé et efficace à long terme. Et pas seulement au travail, mais aussi dans la vie en général. Dans l'interview, elle explique comment elle s'y prend et pourquoi le développement de son propre potentiel ne profite pas seulement à soi-même, mais aussi à tout son entourage.

Irina Jenni utilise ses connaissances pour former des cadre © Patrick Schorer

Quels sont les blocages typiques qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort et donc de réaliser notre potentiel ?

Souvent, cela commence par le fait que nous ne savons pas quel est notre potentiel, ou que les entreprises ne savent pas qu'elles ont des employés qui pourraient et voudraient en faire plus si on leur en donnait la possibilité. Ensuite, il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent leur potentiel, mais qui ne se sentent pas capables de l'exploiter. Ou bien ils le connaissent, mais ne savent pas comment le réaliser dans leur emploi actuel.

Comment commences-tu le processus de transformation avec les personnes/entreprises qui sont prêtes à vivre leur potentiel ?

En posant des questions et en éveillant leur curiosité. Pour les individus, je veux savoir des choses comme : Qu'est-ce qui rendrait ton travail et ta vie plus faciles ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement faire et qui te rend heureux ? Lorsque j'accompagne des entreprises, cela commence généralement par la direction. Il s'agit d'abord de clarifier la vision, la mission et les valeurs. Ensuite, je les aide à mettre en place des mesures qui permettent aux dirigeants de vivre et de renforcer ces valeurs de bout en bout, en tant que modèles. C'est très important, car ils attirent ainsi - dans l'idéal - les collaborateurs qui peuvent s'identifier à ces valeurs et qui veulent contribuer à la réalisation de cette vision.

Quel est l'impact de cette transformation sur l'environnement ?

Il y a un effet de chaîne positif. Les employés qui sont encouragés à réaliser leur potentiel sont très motivés et performants. Ils savent exactement où ils veulent aller et comme ils peuvent vivre leurs valeurs, une énergie très positive se crée sur le lieu de travail, ce qui favorise la formation d'équipes qui se soutiennent mutuellement. Les objectifs sont ainsi plus faciles à atteindre, ce qui augmente encore la motivation. Les entreprises qui réussissent ce changement ont alors plutôt tendance à devoir freiner leurs collaborateurs.

Si tu as la chance de travailler avec quelqu'un qui t'offre un service 5 étoiles. Remercie-le/la avec le bonus de l'aile ! Que ce soit un coiffeur, un livreur ou un collègue de travail, envoie-lui des ailes pour le/la remercier.

Pourquoi ?

Parce qu'ils veulent trop changer et atteindre trop rapidement. Par conséquent, les attentes sont élevées et la déception est grande lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. Ce n'est pas durable.

Comment contourner cela ?

En créant une planification qui soit à la fois stable et agile. Cela signifie que nous travaillons sur une vision clairement définie, mais que nous restons flexibles dans sa mise en œuvre. Nous prenons donc le temps de vérifier combien de travail est réellement nécessaire et nous fixons des objectifs qui sont réalistes (stables) dans les délais et le budget impartis. Cependant, si nous constatons que quelque chose a changé dans la situation de départ, nous n'essayons pas de mettre en œuvre les objectifs initiaux de manière obstinée, mais nous les adaptons en conséquence. (agile) L'objectif est donc de toujours garder la vision à l'esprit et de s'en rapprocher pas à pas en tenant compte des changements permanents.

Les entreprises qui réussissent ce changement ont plutôt tendance à devoir freiner leurs collaborateurs. Irina Jenni

Dans cet article , l'homme de service de Marco Odermatt, Chris Löder, dit : "Je veux que Marco sente que tout est prêt. Mon calme est important pour lui". Pourquoi penses-tu que le calme de Löder, qui fait ici office de membre de l'équipe et qui est la dernière personne que Marco voit à chaque fois avant le départ de la course, est décisif pour le succès de Marco ? Où vois-tu des parallèles dans le monde du travail ?

En étant calme, il exprime qu'il croit en Marco. Cela doit lui donner le dernier boost de confiance en soi pour qu'il puisse donner sa pleine performance. Il en va de même dans le monde du travail : si le manager respire le calme pendant qu'un(e) collaborateur(trice) présente quelque chose de nouveau, par exemple, cela déclenche chez la personne un sentiment de sécurité. Elle sait que son manager croit en elle et qu'il la soutiendra même si quelque chose ne se passe pas bien. Cela encourage à sortir de sa zone de confort et aide les collaborateurs à développer leur potentiel.

Chris Lödler et Marco Odermatt © KEYSTONE / Urs Flüeler

As-tu un dernier conseil à donner à tous ceux qui veulent aller plus loin, mais qui ne savent pas par où commencer ?

Découvre ce qui te rend curieux et essaie de nouvelles choses par petites étapes. Et si tu es vraiment prêt pour un changement, mais que tu as du mal à le mettre en œuvre seul, fais appel à un coach ou participe à un camp de base . Tu pourras ainsi éliminer les éventuels blocages et rendre les changements souhaités durables dans ton quotidien.

Irina Jenni : entre business et kitesurf © Patrick Schorer

Irina Jenni est entrepreneuse, coach et kitesurfeuse professionnelle. Avec sa longue expérience en tant qu'animatrice de transformation et sportive professionnelle, elle utilise ses connaissances pour former des dirigeants qui souhaitent encourager le développement de leurs collaborateurs:trices. Son objectif est de créer des entreprises performantes qui fonctionnent comme une équipe de sport.