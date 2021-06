von Känel : « Plus la date approche, plus l’objectif devient concret »

La période de préparation au Red Bull X-Alps est longue et épuisante. Bien que l’on connaisse l’itinéraire, on doit persévérer pour arriver mentalement et physiquement au bon endroit au bon moment. La particularité de ce défi est que l’on ne peut pas perdre ses forces en chemin. Au contraire, on doit faire preuve d’une force croissante en permanence.

