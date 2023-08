Rocket League : 10 conseils pour les débutants

Rocket League a récemment fêté son 8ème anniversaire et la hype autour du jeu est plus grande que jamais. Le principe du jeu semble d'abord simple : des matchs courts en 3vs3 avec des voitures volantes qui doivent envoyer une balle surdimensionnée dans le but de l'adversaire. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails : perfectionner Rocket League demande du temps et un entraînement ciblé. Voici quelques conseils qui te permettront de démarrer plus facilement :

Tout d'abord, tu dois décider si tu veux commencer avec une manette ou une souris et un clavier (MnK). Une manette a quelques avantages par rapport à MnK et la plupart des joueurs trouvent que le contrôle précis via le gamepad est beaucoup plus facile. Même chez les professionnels, la manette est clairement favorisée, rares sont ceux qui utilisent MnK. Beaucoup apprécient les avantages en termes de mouvement qu'apporte un stick 360° par rapport aux quatre boutons.

Le réglage du champ de vision (FOV) détermine combien tu peux voir du terrain et de ta voiture. Les réglages bas permettent de zoomer sur le toit de la voiture pour avoir une vue plus étroite du terrain, tandis que les réglages élevés offrent une vue plus large. Voir plus du terrain de jeu est un avantage certain dans ce jeu rapide.

Au premier abord, le choix de voitures semble énorme. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la scène professionnelle pour comprendre très vite que seules trois d'entre elles entrent réellement en ligne de compte : Octane, Fennec et, un peu plus loin, la Dominus. Depuis la première saison, Octane est le nec plus ultra des véhicules du jeu. Il n'a pratiquement pas de points faibles et est apprécié dans tous les rangs - le parfait véhicule polyvalent.

