Comment dominer dans les airs sur Rocket League Sideswipe

Au mois de mars, Psyonix annonçait l’arrivée prochaine de la déclinaison mobile de sa poule aux œufs d’or qu’est Rocket League . Une annonce brute, sans indice quant à la date de sortie de cette nouvelle mouture miniature. Tout ça pour mieux nous faire la surprise fin novembre, d’un simple tweet déclarant les hostilités ouvertes (et gratuites) sur iOS et Android.

Rocket League Sideswipe est né, permettant - à première vue - de simplifier la formule de son aîné. Mais ça, c’est ce qu’on croyait avant de se faire broyer par des artistes dont les skills relèvent plus de l’aviation que de la course sur route. Après ces quelques déculottées, on s’est senti obligé de décortiquer toutes les techniques de vol possibles et de vous en faire part.

La base : prendre son envol

Qui dit jeu mobile, dit limitation dans le nombre de commandes à utiliser. Rocket League Sideswipe n’en propose que trois au lancement du jeu : un joystick pour vous diriger, une touche de saut et une autre pour déclencher votre boost. Vous avez déjà dû comprendre comment prendre de l’altitude. Il suffit pour cela de sauter et déclencher votre boost en pointant votre joystick vers le haut. Basique.

Vole, petit oiseau ! © Psyonix

Maintenant, on peut aussi vous dévoiler qu’il existe une quatrième commande à activer dans les paramètres : “Saut Turbo” . En fait, celle-ci regroupe simplement les effets des deux autres (saut et boost) en une seule, et vous permet de prendre de la hauteur bien plus rapidement ! Vous pouvez en profiter en ouvrant les paramètres, en cliquant sur “Afficher les options” puis sur “Configurer” au niveau de la partie “Personnalisation des commandes”. Ici, vous devez normalement découvrir une troisième commande en rouge, celle que l’on cherche. Cliquez dessus puis activez-là en cochant la case prévue à cet effet. Vous pouvez maintenant en profiter et arrêter de maudire votre génitrice. Parce que, non, elle n’avait pas à vous pondre avec deux pouces à la main droite.

Jouer avec la gravité en chute libre

Savoir décoller rapidement, c’est bien. Mais si vous avez un peu tâté Sideswipe, vous savez déjà qu’il n’est pas toujours pertinent d’activer son boost en l’air. Notamment en position défensive, quand vous souhaitez arrêter un tir adverse. Lorsque vous êtes le dernier rempart et que vous avez épuisé votre jauge de boost, livré à vous-même dans les airs, il y une petite astuce qui pourrait vous dépanner et concerne la façon dont vous allez gérer votre chute libre .

Pour tout vous dire : il est possible de contrôler la vitesse de cette dernière. Si vous souhaitez la ralentir et faire face à l’attaquant le plus longtemps possible, il vous suffit de pointer le joystick et la “tête” de votre voiture vers le haut. Elle perd ainsi de l’altitude beaucoup moins vite, ce qui peut vous sauver dans bien des situations. Si, au contraire, vous souhaitez atterrir au plus vite, pointez le joystick et la “tête” de votre voiture vers le bas. Une notion de base qui peut vous sauver la mise.

La jouer Ronaldinho, mais dans les airs

The floor is lava, comme on ne dit plus chez nous © Psyonix

Sur YouTube, Twitch ou n’importe quel autre réseau social, vous avez sûrement déjà vu des clips incroyables réalisés sur Rocket League . On y voit généralement des joueurs insolents de maîtrise, capables de traverser tout le terrain avec la balle sans poser les pneus au sol. Sachez donc que, sur Sideswipe, vous pouvez facilement intégrer cette caste supérieure avec un peu d’entraînement. Pour cela, utilisez la touche de Saut Turbo comme expliqué plus haut, puis entraînez-vous à suivre parfaitement la course du ballon en altitude. La surface avec laquelle vous poussez le ballon est très importante puisque c’est elle qui va déterminer sa trajectoire.

Exercez-vous à avoir un bon suivi du ballon dans un premier temps, puis passez à l’étape supérieure qui réside dans l’anticipation. Chacune de vos touches de balle va provoquer une réaction adverse. Gardez ça à l’esprit et essayez d’anticiper le prochain move de l’adversaire pour mieux le tromper. Mais, avant de jouer au grand dribbleur, il manque encore une arme dans votre arsenal : le “Air Roll”.

Maîtriser le “Air Roll”

On touche ici à ce qui fait la différence entre un joueur qu’on qualifierait de bon et l’élite. Le “Air Roll” , qui consiste à faire tournoyer votre voiture autour de son axe horizontal, est un art assez complexe. Le truc, c’est qu’il est possible de se rendre la vie un peu plus facile sur Sideswipe. Peu de joueurs le savent, mais il est possible d’activer le “Air Roll” simplement en cliquant deux fois sur votre joystick et en le maintenant. Tant que vous ne relâchez pas le joystick, votre voiture continuera son ballet aérien. Même après avoir atterri et en reprenant les airs une nouvelle fois. Cette technique, combinée au Saut Turbo, réduit grandement le nombre d’informations à gérer par votre cerveau. Reste à vous entraîner suffisamment pour sortir tout ça naturellement.

Passage obligatoire par la case entraînement

Maintenant que vous disposez de toutes les techniques nécessaires pour devenir un grand joueur, il faut passer de la théorie à la pratique. Et rien de mieux que le Jeu Libre pour cela. Lancez une session, prenez vos repères avec le Saut Turbo , la chute libre et le Air Roll , puis essayez de combiner les trois pour marquer vos premiers buts d’anthologie. Dernière chose : pour faciliter votre apprentissage, activez le boost illimité dans les paramètres, puis vous pourrez retirer les petites roues et jouer au grand dans des joutes en ligne.

Plus d'excuses, vous avez maintenant toutes les informations pour briller parmi les mortels, monter jusqu’en ligue de Diamant et devenir un véritable aigle de la route.

