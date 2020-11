Swiss Talents : Rodrigue, coup de crayon anticonformiste

Qu’ils soient en format A4 ou version stickers, gravés sur des boards de skate ou bien printés sur des t-shirts, il est fort possible que les personnages décalés de Rodrigue aient déjà attisé votre curiosité. Icones de la pop culture comme anonymes tout droit sortis de l’imagination débordante de leur créateur, les protagonistes possèdent deux traits de caractère communs : des jambes longilignes et un nez aquilin. Leur géniteur s’appelle Rodrigue, vit à Genève et éprouve une fascination pour l’anticonformisme. Portrait.

De la photographie au croquis

« J’ai parfois l’impression que nous sommes dans une société qui se prend beaucoup trop au sérieux. » Tel est le Leitmotiv de Rodrigue. Avant de se lancer pleinement dans l’illustration, celui-ci à suivi des études afin de devenir photographe de documentaire. Déjà à cette époque, l’artiste est attiré par les personnalités marginales : « Il m’est arrivé de trainer le soir dans les bars avec pour seul but de rencontrer des gens qui m’intriguaient. Une fois le feeling présent , je leur demandais si je pouvais les prendre en photo. C’était une façon de garder une trace de ces personnes que j’admirais pour leur style de vie, leurs vêtements, leurs histoires… »

Rodrigue © Rodrigue

Galvanisé par ces instants de vie, il part vivre en Inde ainsi qu’à Barcelone et Berlin pour continuer sa démarche artistique. Lassé de ne pas avoir assez de liberté avec la photographie, quelques temps plus tard Rodrigue pris la décision de retourner s’adonner à sa passion première : le dessin.

Un coup d’œil à sa page Instagram nous le confirme : si le crayon a bel et bien remplacé l’argentique, le talent lui, est toujours présent. Oscillant au fil de ses posts entre personnages de fiction (Walter White, Tony Montana, Léon, Le Joker…) stars de la musique ( Snoop Dogg , SCH, Freddie Mercury, Notorious BIG …) ou créations originales, Rodrigue prend plaisir à les croquer de son style inimitable.

Ce qui frappe en premier lieu ce sont les jambes exagérément longues de ses personnages : « Je pense que les longues jambes sont inspirées de bandes dessinées comme Lucky Luke et Gaston Lagaffe. Elles me permettent d’ajouter un trait d’humour aux portraits mais on peut également les interpréter comme une réflexion sur nous-mêmes : on a tendance à se cacher derrière un masque plutôt que d’assumer pleinement ce que nous sommes.

Passion Gorillaz et collab’ décalées

Même si il possède un cachet reconnaissable d’entre mille, le dessinateur apprécie les univers bien distincts des artistes que sont Keith Haring, Jean Julien et Thierry Noir . Sa plus grande influence ? « Le travail de Jamie Hewlett est fantastique ! En 2001 j’ai acheté le premier album de Gorillaz et je suis tombé amoureux de son univers. Le côté rock and roll, rebelle, destructeur, mélangé à beaucoup d’humour, de personnalité et surtout avec un style unique en son genre. »

Depuis son tout premier post Instagram en 2018, le genevois s’est vu proposer une tonne de collaborations toutes plus originales les unes que les autres. On a ainsi pu apprécier ses œuvres aux spots à burgers Inglewood de Genève et Sion mais aussi son association avec le skieur professionnel Tanguy Nef pour un t-shirt exclusif et plus récemment une fresque au salon Blickfang de Bâle.

En complément, Rodrigue propose des portraits sur mesure aux intéressés : « J’ai des commandes assez basiques mais parfois je dessine de gens avec beaucoup de personnalité et là je me marre vraiment. Par exemple j’ai eu une famille fan de super héros, donc je les ai dessiné avec des costumes de Batman, Superman etc… » Le rappeur hispano-russe Dada et le tatoueur grec Joza ont également loué les services de Rodrigue le temps d’un nouveau personnage.