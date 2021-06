Yael Margelisch et Hanes Kämpf : des rookies suisses au Red Bull X-Alps

Hanes Kämpf a 23 ans, Yael Margelisch 30 ans. Elle vient de Verbier , lui de l’Oberland bernois. Pourtant, ils ont aussi des choses en commun, comme leur passion pour le parapente, leur appartenance à la Red Bull X-Alps Academy et leur statut de rookie au Red Bull X-Alps de cette année.

Retour sur Red Bull X-Alps 2019

« Le départ sera un soulagement », résume Yael Margelisch. Un sentiment partagé par les deux parapentistes : la préparation et les entraînements ont été longs et exigeants. Yael travaille depuis novembre avec un nouvel entraîneur, l'ancien cycliste professionnel Michael Randin. « Les préparations se sont très bien passées, je suis prête physiquement. » Et ce malgré la longueur inhabituelle des unités d'endurance, très intensives : « Parfois, ça faisait vraiment mal. »

Ceux qui ne volent pas ne peuvent pas réaliser ce que c'est de voler sur 200 km. Quand on y pense, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire avec ce morceau de toile qui tient dans un petit sac à dos. Yael Margelisch

Hanes Kämpf est prêt lui aussi. S'il a brièvement été victime de surentraînement au printemps – « je me suis entraîné à une cadence assez élevée en hiver » –, ça va mieux maintenant. « Heureusement, j'ai un corps assez costaud. » En ce moment, c'est le timing qui lui donne le plus de difficultés : « Je travaille à temps partiel de 50 à 60 %. Ajoutez à cela les nombreux entraînements et la vie privée : il est parfois très difficile de concilier tout ça. »

Yael est l’une des deux femmes

Yael Margelisch sera non seulement une rookie dans le prochain Red Bull X-Alps, mais elle sera aussi l’une des deux seules femmes du groupe. À l'origine, trois pilotes s'étaient inscrites, mais l'équipe de Nouvelle-Zélande devra passer son tour en raison d'une blessure. Yael Margelisch sait qui elle devra affronter : « Je connais la Française Laurie Genovese , c'est une très bonne pilote et je crois qu'elle se défend bien à pied aussi. Ça va être un dur combat pour moi, mais la concurrence n'est pas le plus important à mes yeux, car je considère plutôt ma première participation au Red Bull X-Alps comme une aventure que comme une compétition. Je ne sais pas exactement à quel point je suis performante en randonnée par rapport aux hommes. Ma stratégie consistera donc à aller le plus loin possible dans les airs. »

Yael fait partie des deux femmes qui vont relever le défi. © Armon Ruetz

Quand je gravis une montagne, c'est généralement pour y prendre mon envol. Hanes Kämpf

Hanes Kämpf nourrit les mêmes projets. « Je suis arrivé au ‘Hike & Fly‘ par le vol, et pas par la randonnée ou la course en montagne comme beaucoup d'autres », dit-il. « Je suis davantage fait pour le vol. Courir longtemps, surtout en plaine, me demande beaucoup d'entraînement. Quand je gravis une montagne, c'est généralement pour y prendre mon envol. » Selon lui, le Red Bull X-Alps est « la plus grande course qu'on puisse faire dans notre domaine. Quand j'ai commencé le ‘Hike & Fly’, cette compétition était déjà un objectif important pour moi. Je rêvais d’être parmi les meilleurs un jour. »

L’ancien favori et le nouveau

Seul le vent sait qui fera partie des meilleurs cette année. Hanes Kämpf et Yael Margelisch, qui s'entraînent tous deux à la X-Alps Academy connaissent évidemment bien le vainqueur en série Christian Maurer . Yael Margelisch explique : « Chrigel Maurer ne cesse de montrer qu'il est non seulement un bon pilote, mais qu'il sait aussi prendre d’excellentes décisions. Et puis il est très en forme. Je connais aussi très bien Maxime Pinot , ne cesse de montrer qu'il est non seulement un bon pilote, mais qu'il sait aussi prendre d’excellentes décisions. Et puis il est très en forme. Je connais aussi très bien

L’équipe de Suisse : Kämpf, von Känel, Maurer et Margelisch (de g. à d.) © Armon Ruetz

Pour les deux rookies, cette première participation consiste simplement à être là et à vivre une première aventure avec son équipe. Yael Margelisch connaît déjà le rôle de supportrice : « Je ne sais pas exactement ce qui m'a poussée à participer au Red Bull X-Alps. Quand j'ai commencé le parapente, ce rêve a commencé à prendre forme dans mon esprit. En 2015, j'ai participé en tant que supportrice pour Michael Witschi, et nous avons alors fait un marché : je serai sa supportrice, et lui sera mon supporteur une autre fois. Me voilà prête maintenant et j'aimerais relever ce défi. »

De nombreux regards sont tournés vers les rookies suisses. © Armon Ruetz

Pour elle, le parapente, c'est « la liberté de pouvoir aller où on veut, d’être seule dans les airs, de profiter de la vue depuis là-haut. » La mentalité est bien sûr différente en ce qui concerne la course. « Ceux qui ne volent pas ne peuvent pas réaliser ce que c'est de voler sur 200 km. Quand on y pense, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire avec ce morceau de toile qui tient dans un petit sac à dos. »

