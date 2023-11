Comment gagner des rounds au pistolet dans CS2 ?

Comme le coup d'envoi du football, les rondes au pistolet (pistol round) font partie de Counter-Strike depuis toujours et déterminent un bon ou un mauvais début de match. Celui qui gagne ici prend le momentum avec lui. Avec l'introduction du système MR12 dans CS2, elles sont devenues encore plus importantes. Il n'existe pas de stratégie en or, mais les conseils suivants peuvent te donner l'avantage nécessaire pour prendre le dessus au premier tour.

01 USP, Glock, P250 et autres - Quel pistolet dois-je utiliser ?

Les deux camps peuvent choisir parmi une série de pistolets différents. A cet égard, les armes de départ des deux camps sont déjà de bonnes options et constituent le meilleur choix pour les débutants. L' USP du côté CT est précis à longue distance, mais n'a que peu de munitions à disposition. Dans ce cas, il vaut mieux tirer de manière ciblée pour ne pas épuiser trop rapidement les trois chargeurs disponibles.

Les CT devraient au moins acheter un kit de défense dans le Pistol Round © Valve

Le Glock-18 du côté T dispose de suffisamment de munitions et est bien meilleur que l'USP pour le Run & Gun. Mais à longue distance, il est désavantagé par rapport à tous les pistolets. La caractéristique unique est le coup de feu activable par clic droit qui fournit une rafale rapide de trois balles. Tu ne devrais cependant l'utiliser que dans des cas exceptionnels, car la dispersion accrue des balles est très imprévisible.

Pour ceux qui recherchent un meilleur pistolet, le P250 est une nette amélioration par rapport à l'USP et au Glock. Des dégâts plus importants et une pénétration de l'armure plus forte font tomber l'adversaire beaucoup plus vite, mais il est également recommandé de tirer de manière ciblée lorsque le mouvement est faible.

Ceux qui ne craignent pas les coûts trouveront dans le Tec-9 ou le Dual Berettas de fortes options. Alors que le Tec-9 est idéal pour les rushs sur le côté T, les Dualies peuvent se transformer en une armée d'un seul homme à courte distance. Une tactique souvent utilisée consiste à donner l'une des deux armes au meilleur joueur de l'équipe, qui la combine ensuite avec son propre achat de gilet en kevlar.

02 Grenades ou Kevlar - Quel équipement est le plus judicieux ?

La question de l'équipement approprié dépend souvent de la stratégie de l'équipe et de la carte de jeu. Avec seulement 800 $ de capital de départ, le choix d'achat est limité, c'est pourquoi tu dois réfléchir à l'avance à la manière dont tu vas dépenser cet argent. Tu devrais investir dans tous les cas. Comme les tours de pistolet déterminent le début du jeu et éventuellement les tours suivants, il ne faut pas économiser son argent !

Dans de nombreux cas, tu devras choisir entre des grenades ou une armure. Les débutants devraient considérer l' achat d'un gilet en kevlar comme la meilleure option . Elle empêche non seulement le "Aim-Punch", c'est-à-dire le vacillement de ton écran en cas de coup au corps. Elle augmente aussi considérablement la résistance aux tirs de pistolet et te garde en vie plus longtemps.

Pour le côté T, l'achat de grenades peut aussi être utile. Une grenade fumigène permet de réduire la visibilité et le contrôle de l'ennemi sur le point de bombardement. Les flashs, quant à eux, sont parfaits pour aveugler les joueurs adverses pendant le rush. Note cependant que seul un ou deux joueurs maximum devraient acheter des nades de soutien. Ces joueurs de soutien doivent également savoir utiliser l'utilitaire.

Un smoke bien placé facilite déjà énormément le rush. © Screenshot Valve

Il en va de même pour le côté CT, mais l'achat du gilet en kevlar devrait être prioritaire. Une option populaire est qu'un joueur achète un kit de défense combiné à quelques grenades pour faciliter la reprise d'un spot de bombes. Cependant, fais toujours attention à l'endroit où se trouve le kit de défense si le porteur est éliminé. Le kit Defuse réduit le temps de désamorçage de la bombe de 10 à 5 secondes.

03 Côté T - Masse tes forces

Pour le côté T, masse tes forces en un point. Si vous attaquez un point de bombe en tant qu'équipe entière, vous serez presque automatiquement en surnombre par rapport aux CT - utilisez-le à votre avantage. Consulte ton équipe à l'avance pour savoir quel point de bombardement tu veux attaquer - Rush B n'est pas la seule option !

Une fois repéré par les CT, l'hésitation n'est plus une option. Détruis le point adverse aussi vite que possible avant que les autres adversaires ne puissent tourner. Utilise les points forts du Glock, qui est bon pour les rushs en raison de sa cadence de tir élevée et de sa précision acceptable dans la course. Cherche le combat à courte distance - là, le Glock a un avantage sur l'USP.

04 Ne pas tout miser sur une seule carte en tant que CT

Pour le combat du côté de la CT, la règle est la suivante : Mets de la distance entre toi et ton adversaire. Si l'on considère les points forts de l'USP et du Glock de l'adversaire, chaque CT a un avantage s'il y a une grande distance entre toi et l'adversaire qui te charge. Avec sa précision nettement supérieure, l'USP est le meilleur choix pour repousser une attaque avec des tirs ciblés.

Si les Ts attaquent un point avec toute l'équipe comme d'habitude, tu es automatiquement en infériorité numérique en tant que défenseur. Essaie donc de gagner le plus de temps possible lors d'une attaque et de ne pas tout miser sur une seule carte. Cherche une bonne couverture à grande distance et reste en vie longtemps pour donner à tes coéquipiers le temps nécessaire à la rotation.

Une communication claire permet une bonne rotation pour les TDM © Valve

Tous les conseils sont bons : Dans Counter-Strike, il faut toujours s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore ! En plus d'une bonne communication, quelques heures de jeu sur le serveur deathmatch avec des pistolets peuvent aider. Combiné avec les connaissances de base en matière d'équipement et de tactique, tu seras en bonne position pour grimper dans le classement de CS2.