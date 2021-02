Un beau jour, quelqu’un a eu une idée lumineuse : pourquoi ne pas utiliser les nombreux supports POV disponibles des célèbres cols des Alpes ou du parcours de l’Ironman à Hawaï pour en faire des terrains d’entraînement virtuels ? Les frères Petr et Jiri Samek, passionnés de cyclisme et spécialistes de l’informatique, avaient déjà développé et commercialisé un certain nombre d’aides à l’entraînement numérique. Mais ils ignoraient que les images filmées sur le terrain et lors de parcours emblématiques, combinés aux overlays numériques animés, allaient devenir leur invention la plus réussie. L’application Rouvy permet en effet de vivre une expérience cycliste très proche de la réalité, enrichie d’informations en temps réel que la pratique sur route ne fournit pas.

Participez à l‘ unBRAKEable challenge sur Rouvy et passez par les cols légendaires du tour de Suisse revisité par Patrick Seabase depuis chez vous :

La dernière percée de Rouvy a eu lieu en 2020, année où le nombre de courses annulées a dépassé celui de courses disputées et où les cyclistes n’ont jamais parcouru autant de kilomètres sur des rouleaux d’entraînement ; plus de 62 millions via Rouvy ! Cette année-là, le Tour de Suisse s’y est déroulé sous le nom de « The Digital Swiss Five », avec au départ uniquement des professionnels des équipes du World Tour. En 2020, des cyclistes des quatre coins du monde ont participé à plus de 25’000 courses sur l’application.

Ce que vous devez savoir pour votre première utilisation de Rouvy

Pour pouvoir profiter pleinement de tous les avantages de Rouvy, il faut disposer d’un home trainer, à savoir un vélo d’intérieur dont la résistance variable du pédalage est contrôlée de manière électronique et qui est capable de transmettre la vitesse et la puissance à une application. Car c’est justement cela qui fait toute la beauté de Rouvy : lorsque vous passez du plat à la montée, le pédalage devient plus difficile et le paysage défile plus lentement. Comme sur un vrai vélo.

L’alternative en cas de mauvais temps : le vélo d’intérieur © Red Bull Content Pool

Pour que cela fonctionne, Rouvy se connecte par Bluetooth ou ANT+ au home trainer. Vous pouvez aussi utiliser Rouvy avec un rouleau analogique classique. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un capteur de vitesse sur la roue en rotation. Vous devrez aussi régler la résistance au rouleau manuellement. Un message apparaît à l’écran lorsqu’il est temps de le faire.

Il est recommandé de télécharger l’itinéraire avant le départ. De cette façon, l’image défile toujours sans être saccadée. Les vidéos en streaming peuvent parfois entraîner des interruptions, ce qui vous sort brusquement de la réalité augmentée.

Vous pouvez transférer vos exploits de Rouvy vers votre propre compte Strava , ainsi que vers d’autres applications d’entraînement comme Trainingpeaks, RunKeeper, Ride with GPS, etc. L’inverse est également possible : vous pouvez transférer vos activités de Strava et d’autres plateformes vers Rouvy.

Même les professionnels s’adonnent au vélo d’intérieur © Greg Mionske / Red Bull Content Pool

Réalité augmentée ou réalité virtuelle : les deux côtés de Rouvy

Pas moins de 250 itinéraires sont disponibles en réalité augmentée sur Rouvy. Ils offrent un programme complet : votre propre avatar est visible, tout comme celui des autres coureurs, vous avez accès à des informations sur la pente, le parcours ainsi que d’autres éléments comme les panneaux routiers animés, les arches, les barrières, etc. Vous pouvez aussi choisir un partenaire d’entraînement virtuel pour votre itinéraire, en fonction de votre humeur : soit un partenaire qui vous poussera à vous dépasser, soit un plus posé qui vous rappellera que vous vouliez simplement travailler la base de votre endurance ce jour-là.

Le col du Simplon est également disponible en détail sur Rouvy © Rouvy

Des milliers d’autres parcours sont également disponibles en vidéo, pour une expérience cycliste réaliste. Seuls les overlays ne sont pas disponibles pas sur ce parcours. Vous ne voyez ni vous ni les autres utilisateurs de Rouvy. Bref, vous aurez l’impression de rouler tôt le matin un jour de semaine et d’avoir la route pour vous. Plutôt sympa.

Difficultés mentales : souffrir en faisant du sur place

Certains utilisateurs de Rouvy expliquent que des ascensions connues sont beaucoup plus difficiles à réaliser via l’application. Pourtant, les ingénieurs en informatique qui l’ont conçue utilisent des calculs physiques pour se rapprocher le plus possible de l’effort fourni dans la réalité. Même la trainée aérodynamique est prise en compte, tout comme l’aspiration, à condition qu’il y ait d’autres athlètes sur le parcours et que vous ayez activé l’option. Et si le fait que les parcours de Rouvy paraissaient parfois plus difficiles était purement psychologique ? Aussi réaliste que la présentation à l’écran puisse paraître, vous vous battez toujours pour gravir la montagne, mais en restant sur place. Du coup, vous avez à travailler aussi bien votre force mentale que vos jambes.

Sortie entre amis : rouler avec vos potes sans quitter la maison

Vous pouvez également vous donner rendez-vous sur Rouvy. Votre partenaire du jour est alors une figure de pixels qui pédale sans relâche, mais vous pouvez vous parler au téléphone en même temps pour partager cette expérience. Voir son collègue en train de pédaler à l’écran augmente certainement notre zèle à l’entraînement et la volonté de performer.

Rythme régulier pour une rude montée : Patrick Seabase sur le Gothard. © Phil Gale/Red Bull Content Pool

Le monde tourné vers votre montagne

Rouvy offre à ses utilisateurs la possibilité de télécharger leurs propres vidéos d’itinéraires avec les données GPS. Vous pouvez ainsi montrer à la communauté cycliste mondiale la montagne derrière chez vous ou votre parcours préféré. Avouons que c’est plutôt amusant de rencontrer un Indonésien sur les contreforts de l’Oberland zurichois ou de pédaler dans les Andes avec une Finlandaise.

Ascensions avec Rouvy – Défis et programmes d’entraînement

En plus des itinéraires et des parcours, Rouvy propose des programmes d’entraînement qui aident chaque cycliste, amateur ou professionnel, à devenir encore meilleur. Les nombreux défis lors desquels vous devez parcourir certains itinéraires vous donneront la motivation supplémentaire. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous inscrire à un programme d’entraînement qui vous fait progresser par étape, avec des récompenses à chaque niveau, comme une réduction sur votre abonnement Rouvy ou des remises sur des articles de sport. Ainsi, il est deux fois plus rentable de se surpasser après une journée de boulot.

Vous n’avez toujours pas entendu parler d’« unBRAKEable » ? Dans ce cas, regardez sans attendre le film avec Patrick Seabase, qui parcourt 8500 mètres de dénivelé en une journée sur un vélo à pignon fixe :

UnBRAKEable