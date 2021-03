Pédaler aux quatre coins du monde grâce à Rouvy

Départ de

Kona

, sur la côte, arrivée à Hawi et retour au point de départ. Décrit ainsi, le parcours de la plus célèbre des courses de triathlon semble tellement simple. Et pourtant les 180 kilomètres à parcourir dans le vent, sous un soleil de plomb et sur un asphalte brûlant sont interminables. Sur Rouvy, l’étape aller vers Hawi et ses petites côtes déplaisantes vous obligent à sortir de la position aérodynamique. Mais au moins, vous pouvez régler la température de votre cave d'entraînement. On dit que certains triathlètes la chauffent jusqu'à 40 degrés pour se préparer de la manière

.