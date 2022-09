Rumbleverse : entre catch et battle royale

Le battle royale est désormais un genre incontournable dans l’univers du jeu vidéo. Certes, la hype autour des jeux de type « last man standing » n’est plus vraiment aussi forte qu’elle ne l’a été, mais à une époque, les studios pensaient même qu’intégrer un mode battle royale était nécessaire pour qu’un jeu vidéo soit une réussite. Les développeurs imaginaient donc à chaque fois quelque chose de nouveau pour donner un nouveau souffle au concept. C’est ce que Nintendo a réussi à faire avec Tetris 99.

Rumbleverse tente lui aussi d’aborder le battle royale sous un nouvel angle. Dans ce jeu, le genre est combiné à des combats de catch. Il en résulte un mélange étonnant de Super Smash Bros., Fortnite et Street Fighter, dont les graphismes de type cartoon pourraient faire douter de la profondeur du gameplay. Nous nous sommes aventurés sur le ring pour tester si ce jeu free-to-play mérite plutôt d’être mis au tapis ou, au contraire, de recevoir une ceinture de championnat.

Sentez-vous ce que TheKeits est en train de nous concocter ?

La Fighting Game Community est un groupe de joueurs qui s’est investi corps et âme dans Rumbleverse depuis le jour de sa sortie. Le lead designer de ce jeu en est à l’origine, et n’est autre qu’ Adam « TheKeits » Heart. Adam, véritable pilier de la scène depuis un bon moment déjà, a travaillé sur plusieurs projets de jeux de combat par le passé. Par exemple, il est à l’origine de Divekick, un jeu facile à appréhender où l’on se bat en lançant des coups de pied et qui initie les débutants et les pros à un concept fondamental du jeu de combat : le contrôle de l’espace.

Chez Iron Galaxy, il a également contribué aux portages de Marvel vs. Capcom 2 et de Street Fighter III: 3rd Strike. Pour ces jeux, ils utilisaient déjà le rollback netcode, une technologie qui n’est pourtant devenue la norme dans les jeux de combat que récemment. Il en va de même pour le reboot de Killer Instinct auquel il a également contribué.

Et cela ne lui a pas suffi. Il était également l’une des têtes pensantes derrière l’UFGT (Ultimate Fighting Game Tournament) . L’un des événements de la FGC les plus populaires. Toutefois, après avoir commencé à se consacrer au développement de jeux, Adam a dû abandonner l’organisation de cette série de tournois. Peu après, elle a été reprise par Rick « The Hadou » Thiher sous le nom de Combo Breaker.

Adam sait donc très bien ce qui suscite la ferveur des fans du genre et comment mettre en scène un titre pour générer de la hype.

Des débuts simples dans la métropole qui vous sert de ring

Le concept de Rumbleverse est aussi élémentaire que sa prise en main : votre personnage dispose d’une attaque simple au corps à corps que vous pouvez enchaîner plusieurs fois, d’un blocage pour parer ces attaques et d’une projection pour contrer les blocages de vos adversaires. En outre, vous pouvez esquiver en effectuant une roulade et piquer un sprint.

Ainsi, Rumbleverse a recours au système « pierre feuille ciseau » bien connu dans le milieu des jeux de combat, lequel se compose d’attaques, de blocages et de projections. On comprend vite le principe. Pourtant, ceux qui se précipiteront sur leurs adversaires et les attaqueront sans réfléchir comprendront rapidement qu’une telle stratégie ne mène que rarement à la victoire. Le concept clé pendant un combat, c’est votre positionnement. Il est plus simple de punir ses adversaires après avoir esquivé habilement ses attaques. Pour recevoir un coup de boost dans ce genre de situation, vous trouverez des objets un peu partout sur la carte du jeu. Notamment des coups spéciaux qui infligent des dégâts colossaux ou qui ouvrent la voie à de toutes nouvelles stratégies. Avec l’Izuna drop, vous pouvez par exemple projeter vos adversaires plusieurs fois sur certaines surfaces pour les achever avec un finisher dévastateur. Au total, vous pouvez équiper jusqu’à deux de ces attaques spéciales en même temps.

Une fois que l’on a compris les bases de Rumbleverse, un système qui permet de s’exprimer en toute liberté via les mécanismes de combo s’offre à nous. Comme dans Super Smash Bros., en poursuivant habilement votre adversaire, vous aurez la possibilité d’enchaîner d’autant plus d’attaques. Ce faisant, il est important de garder un œil sur ce qui vous entoure et de réagir rapidement. Cela donne parfois lieu à des séquences de jeu vraiment phénoménales où l’on a l’impression d’être un dieu du catch.

Pour pimenter le tout, il est également possible de ranger des armes dans son inventaire. Quatre emplacements sont prévus à cet effet. Mais il faut bien réfléchir sur la manière de les exploiter. En effet, des objets de soin sont conservés sur l’un de ces emplacements jusqu’à ce qu’ils aient été utilisés.

Un concentré de bonne humeur

Le style de Rumbleverse le rapproche plus d’un Fortnite que d’un PUBG. Il est haut en couleur et les personnages sont très expressifs. De manière générale, Rumbleverse ne se prend pas trop au sérieux et est rempli de clins d’œil visuels. Votre match commence lorsque les joueurs sont projetés d’un coup de canon sur la map. Cela sonne le début du combat contre les autres catcheurs et lance la recherche d’objets. Ces derniers apparaissent sous des formes plutôt cocasses. À titre d’exemple, on apprend les nouvelles actions en lisant des livres et des magazines, et on reçoit des boosts en buvant des boissons énergétiques que l’on trouve sous forme de grenades.

Les personnages peuvent être personnalisés avec toutes sortes de tenues et d’accessoires. Mais ceux-ci sont souvent payants ou font partie du passe de combat. Un système qui est désormais monnaie courante dans les jeux du genre. Au niveau du gameplay, les joueurs free-to-play ne connaitront aucune restriction sur Rumbleverse. De plus, le titre permet de jouer en crossplay sur PC, PlayStation et Xbox. Et il vous permet aussi de reprendre votre progression sur les différentes plateformes.

Côté technique, Rumbleverse dispose d’une profondeur qui vous promet des temps forts et une bonne dose d’adrénaline. Lancer un combo sur un adversaire, anticiper sa roulade d’esquive et l’écraser au sol avec un finisher spectaculaire procure la même satisfaction que sur des jeux de combat classiques ou des platform fighters. Par ailleurs, ce jeu est facile à comprendre et dispose ainsi d’une prise en main optimale. Toutefois, la différence de niveau avec les autres joueurs risque de vous frapper plus durement encore qu’un Frankensteiner.

Mais comme Rumbleverse est accessible gratuitement, il ne vous coûte rien de donner sa chance à ce titre innovant. Il s’agit de l’une des variantes de battle royale les plus originales qu’il nous a été donné d’expérimenter.